Hamas कब करेगा इजराइली बंधकों को रिहा, संगठन ने दी अहम जानकारी?

Hamas News: हमास सोमवार सुबह गाज़ा में रखे गए इजरायली बंधकों की रिहाई शुरू करेगा. यह जानकारी फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन के एक सीनियर अधिकारी ने एएफपी को दी है. यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिस्र में अपने शांति प्रस्ताव पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहे हैं.

पहले फेज में कितने बंधक होंगे रिहा?

समझौते के पहले फेज के तहत, हमास 20 बंधकों को रिहा करेगा, जिन्हें इजरायल ज़िंदा मानता है. इसके बदले लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा. हमास के अधिकारी उसामा हमदान ने शनिवार को एएफपी से कहा,"हस्ताक्षरित समझौते के मुताबिक, कैदियों की अदला-बदली सोमवार सुबह शुरू की जाएगी, जैसा कि तय हुआ है."

सीसी और ट्रंप करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता

इसी दिन सोमवार दोपहर को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रेड सी के तटीय शहर शर्म अल-शेख में 20 से अधिक देशों के नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक, यह बैठक गाज़ा पट्टी में जंग खत्म करने, मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता लाने और इलाकाई सुरक्षा के एक नए दौर की शुरुआत करने पर फोकस होगी. युनाइडेट नेशन्स महासचिव एंतोनियो गुटेरेस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के भी इस बैठक में शामिल होने की तस्दीक की है.

क्या मीटिंग में शामिल होंगे इजराइल के प्रधानमंत्री?

हालांकि, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है. हमास ने कहा है कि वह इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि उसने इस पूरे समझौते में मुख्य रूप से क़तर और मिस्र के मध्यस्थों के माध्यम से भाग लिया हैय यह जानकारी हमास की राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हुसाम बदरान ने दी है.