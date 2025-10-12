Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2958259
Zee SalaamIndian Muslim

Hamas कब करेगा इजराइली बंधकों को रिहा, संगठन ने दी अहम जानकारी?

Hamas News: इजराइल और हमास के बीच जंग रुक चुकी है और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बंधकों को कब रिहा किया जाएगा. संगठन ने इसके बारे में जानकारी दी है. आइये जानते हैं पूरी डिटेल

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 12, 2025, 09:15 AM IST

Trending Photos

Hamas कब करेगा इजराइली बंधकों को रिहा, संगठन ने दी अहम जानकारी?

Hamas News: हमास सोमवार सुबह गाज़ा में रखे गए इजरायली बंधकों की रिहाई शुरू करेगा. यह जानकारी फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन के एक सीनियर अधिकारी ने एएफपी को दी है. यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिस्र में अपने शांति प्रस्ताव पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहे हैं.

पहले फेज में कितने बंधक होंगे रिहा?

समझौते के पहले फेज के तहत, हमास 20 बंधकों को रिहा करेगा, जिन्हें इजरायल ज़िंदा मानता है. इसके बदले लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा. हमास के अधिकारी उसामा हमदान ने शनिवार को एएफपी से कहा,"हस्ताक्षरित समझौते के मुताबिक, कैदियों की अदला-बदली सोमवार सुबह शुरू की जाएगी, जैसा कि तय हुआ है."

सीसी और ट्रंप करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता

इसी दिन सोमवार दोपहर को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रेड सी के तटीय शहर शर्म अल-शेख में 20 से अधिक देशों के नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक, यह बैठक गाज़ा पट्टी में जंग खत्म करने, मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता लाने और इलाकाई सुरक्षा के एक नए दौर की शुरुआत करने पर फोकस होगी. युनाइडेट नेशन्स महासचिव एंतोनियो गुटेरेस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के भी इस बैठक में शामिल होने की तस्दीक की है.

क्या मीटिंग में शामिल होंगे इजराइल के प्रधानमंत्री?

हालांकि, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है. हमास ने कहा है कि वह इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि उसने इस पूरे समझौते में मुख्य रूप से क़तर और मिस्र के मध्यस्थों के माध्यम से भाग लिया हैय यह जानकारी हमास की राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हुसाम बदरान ने दी है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

HamasIsrael Hamas Warmuslim news

Trending news

Hamas
Hamas कब करेगा इजराइली बंधकों को रिहा, संगठन ने दी अहम जानकारी?
Asaduddin Owaisi
देश में NRC जल्द लागू करेगी BJP सरकार, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi का बड़ा बयान
Danish Siddiqui
Taliban ने की थी पत्रकार दानिश की हत्या, अब फाउंडेशन ने की बड़ी मांग
Delhi News
JMI का जलवा; THE Higher Education रैंकिंग में भारत की टॉप 3 यूनिवर्सिटी में शामिल
Filmfare Awards 2025
'दिलवाले' से 'माई नेम इज खान' तक, शाहरुख ने 15 बार जीता Filmfare Awards, देखें लिस्ट
American troop in Gaza
फिलिस्तीनी लड़ाकों के विरोध के बाद डरा US; गज़ा में तैनात नहीं होंगे अमेरिकी सैनिक
Uttar Pradesh news
तालिबानी नेता को देखने देवबंद गए थे मौलाना, घर लौटे तो पत्नी और बच्चों की मिली लाशें
UP News
JPNIC बिल्डिंग उद्योगपति दोस्तों को बेचना चाहती है BJP सरकार, सपा के आरोप पर घमासान!
Uttar Pradesh news
संभल में बुलडोजर कार्रवाई के अल्टीमेटम पर भड़के MP जिया उर रहमान,प्रशासन को दी नसीहत
Saudi arabia news
सऊदी अरब में स्मोकिंग पर शिकंजा; मस्जिद-स्कूलों से 500 मी दूर ही खुलेंगी दुकानें