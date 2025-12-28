'डर के साये में जीने को मजबूर है मुसलमान', कश्मीरियों पर हमले पर भड़के MP सज्जाद लोन

Sajjad Lone on Hate Crimes: देश में हिंदू संगठनों ने इतनी नफ़रत फैलाई है कि इसका असर गांवों और कस्बों में भी दिख रहा है. देश के अलग-अलग हिस्सों में मुस्लिम व्यापारी या कश्मीरी नौजवान इस नफरत का शिकार हो रहा है. हाल में हिमाचल प्रदेश में कई कश्मीरी नौजवानों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं. इन घटनाओं से जम्मू-कश्मीर के नेताओं में चिंता बढ़ गई है. इस बीच पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और हंदवाड़ा से सांसद सज्जाद लोन ने भी अपनी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ लॉ-एंड-ऑर्डर की समस्या समझना भारी भूल होगी.

श्रीनगर में शनिवार को आयोजित एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की. सज्जाद लोन ने कहा कि हाल के दिनों में उनके संसदीय क्षेत्र समेत कई इलाकों से उन्हें फोन आए हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरियों को डराने-धमकाने, काम छोड़ने और इलाका खाली करने की घटनाओं की जानकारी दी गई है.

डर के साये में हैं कश्मीरी

उन्होंने सवाल उठाया, “अगर हम अपने ही देश में डर के साये में जीने को मजबूर हों, तो फिर इस देश में हमारी जगह क्या है?” उन्होंने कहा कि हजारों कश्मीरी दशकों से रोज़गार के लिए देश के अलग-अलग राज्यों में रह रहे हैं और वे हमेशा भारत की एकता के दूत रहे हैं. लेकिन हाल की घटनाओं ने उस भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई है. लोन ने पंजाब के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि वहां कश्मीरियों को हमेशा अपनापन और सुरक्षा का एहसास कराया गया, जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण है.

जमकर बोला हमला

कानून-व्यवस्था पर बोलते हुए सज्जाद लोन ने सवाल किया कि क्या PSA (पब्लिक सेफ्टी एक्ट) सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों के लिए है? उन्होंने मांग की कि नफरत फैलाने, धमकी देने और सामाजिक बहिष्कार करने वाले तत्वों के खिलाफ भी उसी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी फेरीवाले या शॉल बेचने वाले को धमकाना बहादुरी नहीं है. अगर किसी में वाकई हिम्मत है, तो वह सीमा पर जाकर देश के लिए खड़ा हो.

कश्मीरियों के साथ हो रहा है अन्याय

साथ ही रिज़र्वेशन और भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लोन ने कहा कि मौजूदा ढांचा कश्मीरियों के खिलाफ असंतुलन पैदा कर रहा है. उनके मुताबिक ज़िला और डिवीजन स्तर पर भर्ती ही इसका स्थायी समाधान है, जबकि नई यूनिट्स बनाना नाकाफी है. उन्होंने चेतावनी दी कि “एक कश्मीरी की जगह दूसरे को रखने” की नीति खतरनाक साबित हो सकती है और इससे पहले ही लोगों का भरोसा डगमगा चुका है.