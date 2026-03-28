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हापुड़ में मुस्लिम युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में फैली सनसनी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में इबारत नामक एक मुस्लिम युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 28, 2026, 10:04 PM IST

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हापुड़ में मुस्लिम युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में फैली सनसनी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ के कपूरपुर थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब बृजनाथपुर शुगर मिल रोड पर इबारत नामक एक मुस्लिम युवक का लहूलुहान शव बरामद हुआ. युवक के सिर में गोली मारकर हत्या की गई थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मामले के खुलासे के लिए कई टीमें गठित की हैं.

​थाना कपूरपुर क्षेत्र के अंतर्गत डायल 112 कंट्रोल रूम को राहगीरों ने बृजनाथपुर शुगर मिल की ओर जाने वाली सड़क पर, नहर के किनारे एक बाग के पास एक व्यक्ति के अचेत अवस्था में होने की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची, तो पाया कि युवक के सिर में फायर आर्म इंजरी (गोली लगने के निशान) थे. मृतक की पहचान इबारत (30 वर्ष), निवासी मोहल्ला मजीदपुरा, कोतवाली हापुड़ नगर के रूप में हुई. इबारत गांव-गांव जाकर मोपेड पर कपड़े की फेरी लगाता था. ​पुलिस को मौके पर इबारत की मोपेड खड़ी मिली, जिस पर कपड़ों के गट्ठर लदे हुए थे. घटनास्थल से एक खाली खोखा भी बरामद हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हत्या वहीं पर की गई है.

​घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर और सीओ अनीता चौहान ने भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया. ​एएसपी विनीत भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति लहूलुहान हालत में पड़ा है. शुरुआती जांच में यह हत्या का मामला लग रहा है. मृतक के पास से मिले आधार कार्ड के जरिए उसकी पहचान की कोशिश की गई है. फिलहाल शव को पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. ​पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए हर पहलू पर काम कर रही है. घटना के खुलासे के लिए एसओजी, (स्वॉट टीम) और सर्विलांस टीम को काम पर लगा दिया गया है. शुगर मिल रोड और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है. पुलिस मृतक के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, ताकि रंजिश या किसी अन्य विवाद का पता लगाया जा सके. पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना के बाद से मजीदपुरा इलाके और मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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