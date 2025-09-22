Hapur: दर्जनों लोगों ने किया था मुस्लिम परिवार पर हमला, अब पुलिस ने चार को धरा

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक मुस्लिम परिवार पर दर्जन भर ने हमला कर दिया था. अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस बाकि लोगों की तलाश कर रही है.
Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ के पखवा थाना इलाके के मसूता मोड़ पर कार से घर लौट रहे मुस्लिम परिवार पर जानलेवा हमला, कार में तोड़फोड़ और अंदर बैठी बुर्काधारी महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया है.
गाजियाबाद के मछीना गांव निवासी साजिद शुक्रवार देर शाम अपने परिवार के साथ कार से गांव लौट रहे थे. जब वह थाना पखवा क्षेत्र के मसूता मोड़ पर पहुंचे तो करीब एक दर्जन अज्ञात बदमाशों ने साजिद और उसके भाई जाहिद को रोक लिया और उन पर लोहे की रॉड और ईंटों से हमला करना शुरू कर दिया. हमलावरों ने कार में तोड़फोड़ की और अंदर बैठी महिलाओं के साथ बदसलूकी की.
नदौरी गांव के शहजाद ने जब बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी बुरी तरह पीटा गया. हमले में तीन लोग घायल हो गए. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया लिया था और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी. रविवार को पुलिस ने चार आरोपियों निशांत पुत्र बॉबी, छोटू उर्फ हथुड़ पुत्र ब्रिजेश, शिवा पुत्र पवन और मोहित तोमर पुत्र चंद्रपाल को गिरफ्तार किया था.
पलखवा कोतवाली इंस्पेक्टर पटेश कुमार ने बताया कि पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. गौरतलब है कि इस संबंध में जमीयत उलेमा यूनिट पलखवा का एक डेलिगेशन थाना इंस्पेक्टर से मिला था और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था. इस पर थाना इंस्पेक्टर पलखवा पंतेश कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.
उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे मामले को तूल देने के बजाय कानून पर भरोसा करें और प्रशासन का सहयोग करें. इस डेलिगेशन में संगठन के कई सीनियर लीडरान शामिल थे. वहीं, जमीयत उलेमा पालखो के पदाधिकारियों ने जनता से हर समय शांति बनाए रखने, कानून व्यवस्था में विश्वास रखने तथा अमन-चैन का माहौल बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है.