Hapur में माहौल संजीदा, दो समुदाय के बीच जमकर हुआ विवाद; पूरा मामला

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में बीती रात दो समुदायों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई. मामला बहादुरगढ़ थाना इलाके के मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव का है, जहां मुस्लिम और दलित परिवारों के बीच जमकर विवाद हुआ. इसते बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचर हालात कंट्रोल किए.

चार थानों की पुलिस मौके पर पहुंची

घटना की जानकारी मिलते ही चार थानों की पुलिसफोर्स मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल किया. पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है. बताया जा रहा है कि दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

मिली जानकारी के मुताबिक, गांव निवासी देवकरण का परिवार 'नगकोट माता की जात' (एक धार्मिक प्रतिष्ठान) करने गया था. इसी वजह से से उके घर पर रिश्तेदार भी घर आए हुए थे. जिनमें से दो सागर और प्रिंस शौच के लिए गांव के बाहर गए थे. इसी वक्त उनकी कुछ लोगों से झड़प हुई, जो मारपीट में बदल गई. इस मारपीट में सागर के सिर पर गंभीर चोटे आई हैं.

सागर किसी तरह घर पहुंचा और परिवार को घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिवार ने विरोध किया, तो मामला और बढ़ गया. गांव में दो समुदायों के बीच झगड़े और पथराव की सूचना मिलते ही दो से तीन थानों की पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस के पहुंचते ही आरोपी मुस्लिम युवक मौके से फरार हो गए.

मुस्लिम युवक को भीड़ ने पीटा

घटना से गुस्साए दलित युवकों ने कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया. इस दौरान गांव में मौजूद एक मुस्लिम युवक को भी भीड़ ने पकड़ लिया और पीट दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पुलिस ने किसी तरह युवक को भीड़ से बचाया और गुस्साई भीड़ को शांत कराया. अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और हालात कंट्रोल में हैं.