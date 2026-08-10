'हर घर तिरंगा' मुहिम में भागीदार बनेंगे उत्तर प्रदेश के मदरसे; तलबा देंगे हुब्बुलवतनी का सुबूत!

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 'हर घर तिरंगा' मुहिम को रियासत के सभी मदरसों तक पहुँचाया जाएगा. अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज विभाग के राज्यमंत्री दानिश अंसारी ने राज्य के प्रमुख सचिव और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सभी मदरसों में इस मुहिम से जुड़े प्रोग्राम आयोजित कराने के लिए ज़रूरी दिशा-निर्देश जारी करने की हिदायत दी है.
इसके तहत सभी मदरसों में तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रगान, हुब्बुलवतनी से जुड़े प्रोगराम और जंगे आज़ादी के अज़ीम शख्सियात के रोल पर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे. राज्यमंत्री दानिश अंसारी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रहनुमाई में चलाई जा रही 'हर घर तिरंगा' मुहिम न सिर्फ एक प्रोग्राम है, बल्कि मुल्क के प्रति सम्मान, गौरव, एकता और अखंडता की भावना को मजबूत करने वाला अवामी मुहिम है.
दानिश अंसारी ने हिदायत दी है कि प्रदेश के सभी मदरसों के छात्र-छात्राओं और नौजवानों को मुहिम से सक्रिय रूप से जोड़ा जाए. मदरसों में तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रगान और देशभक्ति से जुड़े प्रोगराम आयोजित किए जाएं. स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले महान सेनानियों के संघर्ष और बलिदान से मदरसा के तलबा को रूबरू कराने के लिए बेदारी प्रोग्राम भी आयोजित किए जाएं.
दानिश अंसारी ने कहा,"'हर घर तिरंगा'मुहिम के जरिये मदरसों में तालीम हासिल कर रहे तलबा में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना और मजबूत होगी.इस मुहिम का मकसद समाज के सभी तबकों को राष्ट्रध्वज और राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना से जोड़ना है. तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है. प्रधानमंत्री की अपील और मुख्यमंत्री की रहनुमाई में उत्तर प्रदेश का हर वर्ग 'हर घर तिरंगा' अभियान से जुड़ेगा और पूरे उत्साह के साथ राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का संदेश देगा."
'हर घर तिरंगा' मुहिम न सिर्फ सरकारी फंड वाले मदरसों में मनाया जाएगा, बल्कि निजी तौर पर संचालित मदरसों में भी इसे अपनी मर्ज़ी से मनाया जाएगा. कई मदरसा संचालकों ने संकेत दिए हैं कि वो 'हर घर तिरंगा' मुहिम में शामिल होंगे और अपने मदरसे के बच्चे को इससे जोड़ेंगे.