क्या यह सही हो रहा है, हर की पौड़ी पर गैर-हिंदुओं की एंट्री बैन, मुस्लिम समाज ने जताई आपत्ति

Uttarakhand News: उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी घाट पर पवित्रता के नाम पर गैर-हिंदुओं के साथ खुलेआम भेदभाव किया जा रहा है. हरिद्वार की हर की पौड़ी पर अब गैर-हिंदुओं की चेकिंग शुरू हो गई है. घाट किनारे दुकान या ठेली लगाने वालों के आधार कार्ड देखे जा रहे हैं और यह जांच की जा रही है कि कहीं कोई गैर-हिंदू क्षेत्र में व्यापार तो नहीं कर रहा.

दरअसल, वर्ष 2027 में हरिद्वार में महाकुंभ मेले का आयोजन होना है. इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. हरिद्वार हर की पैड़ी पर मुसलमानों की एंट्री बैन करने की खबर पर मुस्लिम मौलाना ने इसे संविधान और कानून के खिलाफ बताया. मौलानाओं का कहना है कि कुंभ की तरह कलियर शरीफ और अन्य जगह भी मेलों का आयोजन होता है, जिसमें हिंदू और मुसलमान सभी लोग दुकानें लगाते हैं. मौलानाओं ने कहा कि कुंभ में मुस्लिम स्नान करने नहीं जाते बल्कि छोटे-मोटे कारोबार करने वाले लोग अपनी दुकानें जरूर लगा लेते हैं.

मौलानाओं ने कहा कि ऐसे में आधार कार्ड चेक कर मुस्लिम होने के आधार पर उनकी एंट्री बंद करना संविधान और कानून के खिलाफ है. ऐसी घटनाएं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती हैं और समाज में एक-दूसरे के प्रति नफरत पैदा करती हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह अभियान श्री गंगा सभा की पहल पर शुरू किया गया है. कथित साधु-संतों का आरोप है कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में आयोजित महाकुंभ में कुछ गैर-हिंदू दुकानदारों द्वारा श्रद्धालुओं के आस्था से खिलवाड़ किया गया. कथित साधुओं को इस बात की शंका है कि हरिद्वार में होने वाले कुंभ में ही इस प्रकार की घटनाएँ हो सकती है.

हालांकि उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर आयोजित मेलों में मुस्लिम समाज के दुकानदारों को चिंहित कर, उन्हें बाहर निकालने, व्यापार न करने देने की घटनाएँ सामने आ चुकी हैं.