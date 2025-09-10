MP: '2 दिन में इतने लाख रुपये...', हरदा के मुसलमानों ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाए पैसे

Harada Punjab Flood Relief: हरदा के मुस्लिम समाज ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए इंसानियत की मिसाल पेश की. समाज ने सिर्फ दो दिन में लाखों रुपये जुटाकर राहत कार्यों के लिए भेज दिए.पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Harada News: पंजाब में भारी बारिश की वजह से भयंकर बाढ़ आई. बाढ़ के कारण हजारों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ. खेत-खलिहान, घर और व्यवसाय बह गए हैं. हजारों लोग घर से बेघर हो गए. इस मुश्किल वक्त में मध्य प्रदेश के हरदा के मुस्लिम समाज ने मानवता और भाईचारे की मिसाल पेश की है. मुस्लिम समुदाय ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है.
पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सिर्फ 2 दिन के भीतर ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 7 लाख 27 हजार रुपए की राशि इकट्ठा कर ली है और यह पैसा सीधे बैंक खाते के माध्यम से पंजाब के बाढ़ राहत कार्यों में भेजी गई है. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और संकट के समय हर व्यक्ति को अपने समुदाय और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए.
दरअसल, हरदा के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राहत समाग्री जुटाने के लिए गांव के सभी घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से अपील की कि वह अपने-अपने स्तर पर योगदान देने के लिए आगे आए. छोटे-मोटे दान से लेकर बड़े दान तक सभी ने मिलकर यह राशि पूरी की. समाज के सदस्य इस कार्य को एक जिम्मेदारी मानते हैं और उनका मानना है कि ज़रूरतमंदों की मदद करना हर इंसान का कर्तव्य है.
बाढ़ ने मचाई भारी तबाही
गौरतलब है कि पंजाब में बाढ़ से काफी तबाही मची हुई है. 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि हजारों मवेशी मर गए हैं. पंजाब के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं. देश के कोने-कोने से लोग पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं.
हरियाणा के मेवात से भेजी गई राहत समाग्री
हरियाणा का मेवात जिला इसमें सबसे आगे है. मेवात की सभी मस्जिदों से ऐलान किया गया कि पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सभी आगे आएं. इस ऐलान के बाद महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए और अपने गहने तक बेच दिए और राहत सामग्री से भरे सैकड़ों ट्रक पंजाब पहुंच गए.