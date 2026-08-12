/कुरान और तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे मदरसों के बच्चे, नूंह में दिखा देशभक्ति का अनोखा रंग

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Haryana News: 79वें यौमे आजादी से पहले भारत समेत दूसरे मुल्कों में रहने वाले प्रवासियों में भी खासा जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है. आजादी के जश्न को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और देश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं. इसी सिलसिले में हरियाणा के नूंह शहर में एक ऐसी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा.
पसमांदा फाउंडेशन के ज़ेर-ए-अहतेमाम निकाली गई इस यात्रा में अलग-अलग मदरसों के 500 से ज्यादा तलबा-व-तालिबात ने हिस्सा लिया. बच्चों के एक हाथ में कुरआन और दूसरे हाथ में तिरंगा था. इस अनोखे मंजर के जरिेये बच्चों ने हुब्बुल-वतनी और मजहबी तालीम के दरमियान खूबसूरत हम-आहंगी का पैगाम दिया.
तिरंगा यात्रा की शुरुआत यासीन मेव डिग्री कॉलेज से हुई. बड़ी तादाद में तलबा-व-तालिबात हाथों में तिरंगा और कुरान लेकर आगे बढ़े. यात्रा शहर के मरकजी बाजार से गुजरती हुई गांधी पार्क तक पहुंची. रास्ते भर बच्चों के हाथों में लहराता तिरंगा और कुरआन लोगों के दरमियान तवज्जो और बहस का मरकज बना रहा. लोग इस तस्वीर को देखकर काफी खुश नजर आए. यात्रा में शामिल बच्चों की मौजूदगी ने माहौल में हुब्बुल-वतनी का रंग भर दिया.
पसमांदा फाउंडेशन के डॉयरेक्टर मोहम्मद मेराज राईन ने इस मौके पर मदरसों को लेकर समाज में बनाई जाने वाली नकारात्मक धारणाओं पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि यह यात्रा उन लोगों के लिए एक जवाब है, जो मदरसों को जेहादी इदारा कहते हैं. उनका कहना था कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में कुरान जरूर है, लेकिन उनके दिल में अपने मुल्क के लिए उतनी ही मोहब्बत मौजूद है. उनके मुताबिक, देशभक्ति किसी एक तबके या समुदाय तक महदूद नहीं है, बल्कि हर भारतीय के दिल में अपने वतन के लिए जज्बा हो सकता है.
फाउंडेशन के सदस्यों ने कहा कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तिरंगा रखने का मकसद साफ पैगाम देना है कि मजहबी तालीम और देशप्रेम एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हैं. मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी देश की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का जज्बा रखते हैं. उनका कहना है कि ये बच्चे समाज की मेनस्ट्रीम से जुड़े हुए हैं और मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं.
मोहम्मद मेराज राईन ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने मदरसे के तलबा के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर का माउस होने की बात कही थी. राईन ने कहा कि मदरसों में जदीद तालीम और कंप्यूटर की सहूलियत बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने सरकार से मांग की कि मदरसों में कंप्यूटर तालीम को सिर्फ बयानों तक महदूद न रखा जाए, बल्कि जमीनी सतह पर बच्चों तक इसकी सहूलियत पहुंचाई जाए, ताकि वे बदलते दौर के साथ आगे बढ़ सकें.
इस तिरंगा यात्रा में तलबा की भागीदारी भी खास रही. बड़ी संख्या में मदरसे की बेटियां भी यात्रा का हिस्सा बनीं और उन्होंने देशप्रेम का पैगाम दिया. फाउंडेशन के रुक्न ने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाली बेटियां अब सिर्फ घर की चारदीवारी तक महदूद नहीं हैं. वे तालीम हासिल करने के साथ समाज और देशहित से जुड़े कामों में भी अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं.