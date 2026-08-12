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कुरान और तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे मदरसों के बच्चे, नूंह में दिखा देशभक्ति का अनोखा रंग

Madarsa Students Tiranga Yatra: यौमे आजादी को लेकर देशभर में लोगों में खासा जोश देखा जा रहा है. इसी कड़ी में नूंह में भी मदरसों के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली. इसकी खास बात यह रही कि बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे तिरंगा था. आयोजकों ने इसे मजहबी तालीम और हुब्बुल-वतनी के बीच हम-आहंगी का पैगाम बताया.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 12, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:43 PM IST
कुरान और तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे मदरसों के बच्चे, नूंह में दिखा देशभक्ति का अनोखा रंग
Image Credit: नूंह में देशभक्ति और मजहब का दिखा अद्भुत संगम (PC-सोशल मीडिया)

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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