Hardoi: मोबाइल छीना तो नदी में लगा ली इकरा ने छलांग; पिता ने बताया पूरा मामला

Hardoi: उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बीए की छात्रा को जब घर वालों ने मोबाइल चलाने से मना किया तो उसने नदी में छलांग लगाने की कोशिश की. मामला गोकुल थाना इलाके का है.

18 किलोमीटर चलाई साइकिल

मोहल्ला नुमाइश पुरवा में कफील खान की बेटी इकरा ने 18 किलोमीटर दूर शारदा नदी में छलांग लगाने के लिए साइकिल चलाई और फिर अपने रिश्तेदारों को फोन किया कि वह नहर में छलांग लगा रही है. पिता ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसका परिवार के साथ फोन को लेकर विवाद हुआ था. उसके घर वालों ने फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए उसका मोबाइल फोन छीन लिया था.

घटना को रिपोर्ट करने के तीन घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से युवती की तलाश की गई. लेकिन, कोई अता-पता नहीं लग पाया. रिपोर्ट के मुताबिक इकरा ने ग्रेजुएशन किया है और वह कॉम्पीटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी. इकरा को फीजियो थेरेपी में भी महारत हासिल थी.

परिवार मौके पर पहुंचा

फोन पर वह फीजियो थेरेपी करने के लिए जाती थी. पिता कफील ने बताया कि इकरा ने फोन पर कहा था कि वह सैदपुर पुल पर खड़ी है और नहर में कूदकर जान देने जा रही है. जब परिजन आनन फानन में वहां पहुंचे तो देखा कि केवल साइकिल वहां खड़ी थी.

पिता ने कहा कि उन्होंने इकरा को मोबाइल फोन ज्यादा चलाने के लिए मना किया था. लेकिन, वह नाराज हो गई. वह घर जरूरी काम लेकर निकली थी. लेकिन बाद में उसने बताया कि वह खुदकुशी कर रही है.