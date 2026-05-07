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Hardoi: कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा, बुलडोजर कार्रवाई में पांच दुकानें ध्वस्त

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के हरदोई में कब्रिस्तान की जमीन पर बने कथित अवैध निर्माणों पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की. कब्रिस्तान पर बनाई गई पांच दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया. प्रशासन का कहना है कि जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जबकि स्थानीय लोग दुकानों के नुकसान और जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 07, 2026, 11:42 PM IST

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Hardoi: कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा, बुलडोजर कार्रवाई में पांच दुकानें ध्वस्त

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के ​हरदोई में कब्रिस्तान की जमीन पर बने कथित अवैध निर्माणों पर आज प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए पांच दुकानों को ध्वस्त कर दिया. मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, यहां कब्रिस्तान की देखरेख करने वाली कमेटी के जिम्मेदारों पर आरोप है कि उन्होंने ही कब्रिस्तान की जमीन अवैध तरीके से दुकान बनवाई थी. पांच लोगों के जरिए गैर कानूनी तरीके से दुकानें बना ली गई थीं, इनमें से एक दुकान पर पक्का निर्माण भी कराया गया था. अब प्रशासन ने इन दुकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है. 

नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी रामेंद्र कुमार की अगुवाई में प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटवा दिया. प्रशासन के मुताबिक यह जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिसकी देखरेख अंजुमन इस्लामिया कमेटी करती है. आरोप है कि अंजुमन इस्लामिया के सदर मोहम्मद खालिद और सचिव मोहम्मद हफीज ने कब्रिस्तान की बाउंड्रीवाल तुड़वाकर यहां अवैध रूप से दुकानें बनवाईं और उन्हें लोगों को आवंटित कर दिया.

जिलाधिकारी की इजाजत के बिना कब्रिस्तान की जमीन का किसी अन्य कार्य में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी कहती है कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन दर्ज है, उसका उपयोग बदला नहीं जा सकता. नगर पालिका की ओर से पहले ही दुकानदारों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय में निर्माण नहीं हटाया गया. इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए टीन शेड, दुकानों और पक्के निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया.

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इस मामले में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के जरिए बीते 23 मार्च को अंजुमन इस्लामिया के सदर मोहम्मद खालिद, सचिव मोहम्मद हफीज और दुकानदार रियासत खान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकानें अंजुमन इस्लामिया की सहमति से बनवाई गई थीं, ऐसे में अब हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा, यह बड़ा सवाल है. कार्रवाई के बाद दुकानदारों में नाराजगी देखने को मिली, जबकि प्रशासन का कहना है कि अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नियम के मुताबिक बुलडोजर कार्रवाई की गई है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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