Hardoi News: भ्रष्टाचार उजागर किया तो एडवोकेट फिरदौस जहां पर प्रधान का जानलेवा हमला

Hardoi Crime News: हरदोई में महिला वकील फिरदौस जहां ने भ्रष्टाचार की शिकायत की, तो गांव के प्रधान के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी कार को घेर लिया और उन पर हमला किया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 29, 2026, 09:18 AM IST

Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक गांव की प्रधान नसीम के पति पर अपने साथियों की मदद से एक महिला वकील फिरदौस जहां और उनके परिवार पर हमला करने का आरोप है. आरोप है कि उन्होंने उनकी कार में तोड़फोड़ की और उनके परिवार पर हमला किया. हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हंगामा मच गया है.

बताया जा रहा है कि यह हमला किसी निजी दुश्मनी का नतीजा नहीं था, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए "सजा" के तौर पर किया गया था. वकील फिरदौस जहां ने कथित भ्रष्टाचार के लिए संबंधित विभागों में गांव की प्रधान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जांच के बाद आरोप सही पाए गए, जिसके बाद गांव की प्रधान की वित्तीय शक्तियां निलंबित कर दी गई थीं. इस कार्रवाई से नाराज होकर, गांव की प्रधान के पति, नसीम ने कथित तौर पर बदला लेने के लिए इस हमले की योजना बनाई.

वायरल वीडियो में क्या?
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमलावरों ने दिनदहाड़े वकील की कार को घेर लिया, लाठियों और रॉड से खिड़कियां तोड़ दीं और अंदर बैठे लोगों को बाहर खींचकर पीटा. पांच से सात लोग एक आदमी को लाठी और रॉड से पीट रहे हैं, जबकि दो महिलाएं पीड़ित को हमलावरों से बचाने की कोशिश कर रही हैं. इस हमले से आस-पास के लोगों में दहशत फैल गई, जबकि पीड़ित परिवार ने भागने की पूरी कोशिश की. वायरल वीडियो में कार की टूटी हुई खिड़कियां, क्षतिग्रस्त बॉडी और हमले के दृश्य साफ दिख रहे हैं. पीड़ित का आरोप है कि हमलावर खुलेआम उसे धमकी दे रहे थे, कह रहे थे, "जब तुम शिकायत करती हो तो ऐसा ही होता है." 

यूजर्स ने की कार्रवाई की मांग
इस घटना के बाद, सोशल मीडिया यूज़र्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को अब कानून का कोई डर नहीं है. डर पैदा करने के लिए योगी सरकार को आरोपियों के घरों को बुलडोजर से गिरा देना चाहिए. इस बीच, एक अन्य यूजर, रवीश रियाज ने लिखा, "यह हमला नहीं है, यह कानून पर सीधा हमला है. जब भ्रष्टाचार का पर्दाफ़ाश हुआ, तो ग्राम प्रधान के पति ने सत्ता का असली चेहरा दिखाया. तर्क नहीं, बल्कि ज़बरदस्ती. अगर ऐसे गुंडों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो संदेश साफ है. ईमानदारी के लिए सज़ा और गुंडागर्दी के लिए आज़ादी."

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

