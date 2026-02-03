क्या वाकई हरदोई के इस दरगाह पर जाने से ठीक हो जाता है कैंसर? दावे ने सबको चौंकाया

Hardoi Dargah News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शाहाबाद विकासखंड ब्लॉक के तुमुरकी गांव में मौजूद हजरत किबला अतीउल्लाह शाह साबरी की दरगाह पर हज़ारों लोग आते हैं. सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि हिंदू समुदाय के भी बड़ी संख्या में लोग शांति और सद्भाव के लिए दुआ करने इस दरगाह पर आते हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, लगभग 40 साल पहले अजमेर से एक संत यहां आकर बस गए थे और तब से यह दरगाह भक्तों के लिए भक्ति का एक प्रमुख केंद्र बन गई है. हर गुरुवार को हजारों लोग इस दरगाह पर आते हैं.

दरगाह पर आने वाले जायरीन का दावा है कि वे बुरी आत्माओं, नकारात्मक प्रभावों, मानसिक बीमारी और गंभीर शारीरिक बीमारियों से पीड़ित थे, लेकिन यहां आने के बाद उन्हें राहत मिली. लोग परिक्रमा करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं और बोतलों में पानी भरते हैं, जिसे वे दरगाह के पास रखते हैं और बाद में घर ले जाकर पीते हैं. मजार पर जाने वाले जायरीन का कहना है कि यह पानी पीने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं. वे बाबा के नाम पर अगरबत्ती भी जलाते हैं और उसकी राख, जिसे 'भभूत' कहा जाता है, घर ले जाते हैं, यह दावा करते हुए कि इसे शरीर पर लगाने से दर्द और तकलीफ से राहत मिलती है. इसके अलावा यह भी दावा किया जाता है कि दरगाह पर चढ़ाए गए गुलाब की पंखुड़ियों को खाने से भी फ़ायदा होता है.

कई चौंकाने वाले दावे किए गए

इतना ही नहीं कई चौंकाने वाले दावे भी किए गए हैं. सबसे चौंकाने वाला दावा किया गया है कि मजार पर जाने के बाद कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी ठीक हो जाती है. दरगाह के केयरटेकर हाफिज चांद मियां चिश्ती साबरी का कहना है कि यहां गंभीर और लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं. उनके मुताबिक, भक्त बाबा से प्रार्थना करते हैं, एक रस्म की जाती है, पानी चढ़ाया जाता है और फिर उस पानी को घर पर पीने से उनकी समस्याएं हल हो जाती हैं. केयरटेकर का दावा है कि रस्म के दौरान बुरी आत्माओं को भगाया जाता है और 'भभूत' लगाने से शारीरिक दर्द खत्म हो जाता है.

दावे पर उठे सवाल

एक जायरीन ने दावा किया है, “हमें यहां शांति मिली है, इसीलिए हम हर गुरुवार को आते हैं.” हालांकि, इन दावों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. क्या सिर्फ दुआ और पानी पीने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक करना संभव है? क्या फूल खाने और राख लगाने से लाइलाज बीमारियां ठीक हो सकती हैं? हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि बिना किसी साइंटिफिक सबूत के ऐसे दावे न सिर्फ गुमराह करने वाले हैं, बल्कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए खतरनाक भी हैं. इससे लोग जरूरी मेडिकल इलाज में देरी कर सकते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है.