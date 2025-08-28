'काट दिया प्राइवेट पार्ट....', मुस्लिम लड़की ने उठाया खौफनाक कदम; कांप जाएगी रूह
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2900026
Zee SalaamIndian Muslim

'काट दिया प्राइवेट पार्ट....', मुस्लिम लड़की ने उठाया खौफनाक कदम; कांप जाएगी रूह

Uttar Pradesh News: राजस्थान का रहने वाला यशवंत अपनी मुस्लिम प्रेमिका से मिलने उत्तर प्रदेश के हरदोई पहुंचा. इसी दौरान प्रेमिका ने यशवंत का प्राइवेट पार्ट काट दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 28, 2025, 03:36 PM IST

Trending Photos

'काट दिया प्राइवेट पार्ट....', मुस्लिम लड़की ने उठाया खौफनाक कदम; कांप जाएगी रूह

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मुस्लिम युवती ने अपने ही प्रेमी का प्राइवेट पार्ट को धारदार हथियार से काट दिया. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. गंभीर रूप से घायल प्रेमी युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है. साथ ही मुल्जिम प्रेमिका को जेल भेज दिया गया है. 

दरअसल, बीती रात राजस्थान का रहने वाला 35 वर्षीय यशवंत सिंह (प्रेमी ) अपनी 18 वर्ष की प्रेमिका से मिलने हरदोई आया हुआ था. इसी दौरान यशवंत की प्रेमिका ने उनका प्राइवेट पार्ट काटा दिया, जिसके बाद प्रेमी यशवंत लहूलुहान स्थिति में तड़पने लगा. मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और गंभीर रूप से घायल यशवंत को इलाज के लिए सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम प्रेमिका के परिवार वाले और यशवंत उतराखंड में नौरी करते थे, वहीं दोनों की मुलाकात हुई. दोनों की जान-पहचान हुई और धीरे-धीरे प्यार हो गया. युवती अपने घर वापस लौट आई, लेकिन दोनों के बीच बातचीत होती रही. 

Add Zee News as a Preferred Source

इसी कड़ी में प्रेमी यशवंत अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर हरदोई पहुंचा था, जहां प्रेमिका ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया. इस घटना के बाद पुलिस मुल्जिम प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.

गौरतलब है कि इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि बिल्कुल शांत रहने वाली लड़की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है. अभी इस घटना की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है. हालांकि पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है. 

इसी तरह की घटना जून के महीने में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से आई थी, जहां 20 वर्षिय प्रेमिका ने अपने प्रेमी को घर मिलने के लिए बुलाकर उसके प्राइवेट पार्ट को ब्लेड से घायल कर दिया. इस घटना के बाद प्रेमी युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsmuslim newsToday NewsMuslim girlfriend cut private Part

Trending news

Uttar Pradesh news
'काट दिया प्राइवेट पार्ट....', मुस्लिम लड़की ने उठाया खौफनाक कदम; कांप जाएगी रूह
Indonesia News
लाउडस्पीकर के शोर से हिल रही जावा की जमीन; इंडोनेशिया सरकार ने जारी की एडवाइजरी
Uttar Pradesh news
योगी सरकार के निशाने पर अब आला हजरत हज हाउस; पैसे के लिए होगा इसका इस्तेमाल
MUmabi News
NCP नेता नवाब मलिक को बड़ी राहत; मानहानि केस में मुंबई पुलिस ने दी क्लीन चिट
Uttar Pradesh news
पुलिस के सामने रहम की भीख मांगते दिखे, शोएब और आसिफ; नाबालिग लड़की से की थी ये हरकत.
UP News
JUH की पहल रंग लाई; श्रावस्ती डीएम ने रजिस्टर्ड मदरसों को दिए तुरंत खोलने के निर्देश
Pakistan News
चाय बन गई बीरबल की खिचड़ी; पाकिस्तान में चीनी की तलाश अब मिशन इम्पॉसिबल!
Delhi News
'हमलों के नतीजे में आए इस्लाम और इसाई धर्म; मानने वाले यहीं...'- RSS चीफ मोहन भागवात
Uttar Pradesh news
Amroha: शबनम हत्याकांड वाला घर बना जंग का मैदान; इस बात पर आपस में भिड़े रिश्तेदार
UP News
वाराणसी में इमामबाड़ा विवाद गहराया; कुआं मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने काटा बवाल
;