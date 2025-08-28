'काट दिया प्राइवेट पार्ट....', मुस्लिम लड़की ने उठाया खौफनाक कदम; कांप जाएगी रूह

Uttar Pradesh News: राजस्थान का रहने वाला यशवंत अपनी मुस्लिम प्रेमिका से मिलने उत्तर प्रदेश के हरदोई पहुंचा. इसी दौरान प्रेमिका ने यशवंत का प्राइवेट पार्ट काट दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मुस्लिम युवती ने अपने ही प्रेमी का प्राइवेट पार्ट को धारदार हथियार से काट दिया. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. गंभीर रूप से घायल प्रेमी युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है. साथ ही मुल्जिम प्रेमिका को जेल भेज दिया गया है.
दरअसल, बीती रात राजस्थान का रहने वाला 35 वर्षीय यशवंत सिंह (प्रेमी ) अपनी 18 वर्ष की प्रेमिका से मिलने हरदोई आया हुआ था. इसी दौरान यशवंत की प्रेमिका ने उनका प्राइवेट पार्ट काटा दिया, जिसके बाद प्रेमी यशवंत लहूलुहान स्थिति में तड़पने लगा. मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और गंभीर रूप से घायल यशवंत को इलाज के लिए सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम प्रेमिका के परिवार वाले और यशवंत उतराखंड में नौरी करते थे, वहीं दोनों की मुलाकात हुई. दोनों की जान-पहचान हुई और धीरे-धीरे प्यार हो गया. युवती अपने घर वापस लौट आई, लेकिन दोनों के बीच बातचीत होती रही.
इसी कड़ी में प्रेमी यशवंत अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर हरदोई पहुंचा था, जहां प्रेमिका ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया. इस घटना के बाद पुलिस मुल्जिम प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.
गौरतलब है कि इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि बिल्कुल शांत रहने वाली लड़की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है. अभी इस घटना की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है. हालांकि पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है.
इसी तरह की घटना जून के महीने में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से आई थी, जहां 20 वर्षिय प्रेमिका ने अपने प्रेमी को घर मिलने के लिए बुलाकर उसके प्राइवेट पार्ट को ब्लेड से घायल कर दिया. इस घटना के बाद प्रेमी युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया.