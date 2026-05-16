हलाला केस में पीड़िता शाहीन को मिला सरकारी सहारा, फरजाना बेगम ने दिया इंसाफ का भरोसा

Uttarakhand Halala Case: उत्तराखंड के हरिद्वार में सामने आए कथित हलाला का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. हलाला के जरिये राज्य सरकार UCC को बड़ी उलब्धि के तौर पर पेश करने में जुटी है. इसी कड़ी में राज्य अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने पीड़िता से मुलाकात की और धामी सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया.
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Uttarakhand News Today in Hindi: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के बाद राज्य की धामी सरकार एक उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ हालिया दिनों कथित "हलाला" का मामला सामने आने के बाद सत्तारूढ़ दल के नेता इसे जोर शोर से उठा रहे हैं. हरिद्वार की बंदरजुड़ की रहने वाली महिला के "हलाला" के आरोप लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है.
हरिद्वार के बंदरजुड़ गांव में रहने वाली पीड़िता शाहीन से मिलने के लिए उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम खुद उसके घर पहुंचीं. फरजाना बेगम ने शाहीन और उनके परिवार से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी मजबूती के साथ पीड़िता के साथ खड़ी है और इंसाफ दिलाने में हर मुमकिन मदद की जाएगी.
बता दें, बीते दिनों उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल वालों ने जबरन उसका हलाला कराने की कोशिश की है. पीड़िता के इस आरोप के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता और पदाधिकारियों ने जोरशोर से उठाना शुरू कर दिया.
शनिवार (16 मई) को पीड़िता शाहीन से मुलाकात के दौरान फरजाना बेगम ने कहा कि उसके साथ बेहद गलत हुआ है और किसी भी महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर गंभीर है और इस मामले में भी सरकार हर स्तर पर मदद करेगी.
धामी सरकार के कसीदे पढ़ते हुए फरजाना बेगम ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं में एक नया आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है. फरजाना के मुताबिक, पहले कई महिलाएं हलाला जैसे मामलों में सामने आने से डरती थीं, लेकिन अब कानून उन्हें सुरक्षा और इंसाफ का भरोसा दे रहा है. उन्होंने कहा कि महिलाएं अब खुलकर अपनी बात रख रही हैं. साथ ही इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा रही हैं.
पीड़िता शाहीन के परिवार ने भी सरकार और पुलिस प्रशासन का आभार जताया. परिवार का कहना है कि नए कानून के लागू होने के बाद महिलाओं के भीतर हिम्मत बढ़ी है और अब उन्हें उम्मीद है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. परिवार ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि इस मामले में इंसाफ मिलेगा और दोषियों को सजा दी जाएगी.
इस दौरान पीड़िता के भाई मोहम्मद सलमान भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन के समर्थन से उन्हें उम्मीद बंधी है. उनका कहना है कि अगर कानून का सही तरीके से पालन हुआ तो भविष्य में दूसरी महिलाओं को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
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