नफरत के ज्वालामुखी पर उत्तराखंड; मुसलमान हो बोलकर फेरीवाले को भद्दी-भद्दी गालियां और हमला

Haridwar Vendor Incident: हरिद्वार के कनखल में सामान बेचने गए फेरीवाले शान मोहम्मद के साथ कथित तौर पर बदसलूकी का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक आदमी ने उसका नाम और धर्म पूछा, गाली-गलौज की और गांव छोड़ने की धमकी दी.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 26, 2026, 03:13 PM IST

नफरत के ज्वालामुखी पर उत्तराखंड; मुसलमान हो बोलकर फेरीवाले को भद्दी-भद्दी गालियां और हमला

Haridwar News: उत्तराखंड में हाल के दिनों में सांप्रदायिक तनाव की कई घटनाएं हुई हैं, जिससे सामाजिक माहौल को लेकर चिंता बढ़ गई है. उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक मंदिर के संचालक अरविंद शर्मा और उसके साथियों पर नमाज पढ़ रहे शाहिद पर हमला कर दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ. राज्य के अलग-अलग हिस्सों से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं. इस बीच, हरिद्वार के कनखल में 40 साल से फेरी लगाने वाले मुस्लिम व्यक्ति शानू (शान मोहम्मद) पर हमला किया गया.

दरअसल, 40 साल का शानू (शान मोहम्मद) एक स्ट्रीट वेंडर है. वह 23 फरवरी को हरिद्वार के कनखल में अपना सामान बेचने गया था. इस दौरान एक आदमी ने शानू का नाम पूछा. जब उसने अपना नाम शानू बताया, तो आरोपी ने पूछा कि क्या वह मुस्लिम है. इस सवाल के जवाब में शानू ने कहा, "हां, मैं मुस्लिम हूं." इसके बाद आरोपी ने शानू को गालियां देना शुरू कर दिया और उसे गांव से बाहर निकलने को कहा. हिंदू आदमी ने शानू को यह भी चेतावनी दी कि अगर वह दोबारा गांव आया, तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे.

आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग
इस घटना के बाद से गरीब रेहड़ी-पटरी वाला शान मोहम्मद डरा हुआ है और अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान है. उसने कनखल पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को एक अर्जी देकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है. शान मोहम्मद का कहना है कि उसके साथ जो हुआ, उससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गया है और उसे फिर से नुकसान होने का डर है. उसने मांग की है कि प्रशासन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उसे सुरक्षा दे. पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें:- "मंगलवार को दुकान खोला तो आग लगा दूंगा", मुस्लिम दुकानदार को खुलेआम धमकी!

नफरत का दौर जारी
गौरतलब है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत तेज़ी से फैल रही है. हिंदू संगठनों के लोग मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं. वे हर जगह मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. कभी वे गोरक्षा के नाम पर लोगों पर हमला करते हैं, तो कभी भीड़ उन्हें सिर्फ इसलिए पीट रही है क्योंकि वे मुसलमान हैं. कई राज्यों में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है. गांवों और कस्बों में मुस्लिम व्यापारियों पर हमले हो रहे हैं. हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में मुस्लिम व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें:- UK: “ब्राह्मण की जमीन पर नमाज?” कहकर शाहिद से अरविंद ने की मारपीट, वीडियो वायरल

