ईद पर गौहत्या के आरोप में हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी, सद्दाम को कार में बैठाकर पीटा

Uttarakhand News Today: देवों की भूमि उत्तराखंड में इस समय समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ धार्मिक आधार पर हिंसा की घटनाएं आम बात हो गई हैं. हालिया कुछ सालों में दुकानों का नाम बदलने, नमाज पढ़ने, लव जिहाद, लैंड जिहाद, जिम जिहाद, गोतस्कर जैसे आरोपों में मुसलमानों पर दक्षिणपंथी संगठन हिंसा करते हैं. प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर अक्सर आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं.

इसी तरह की एक और घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता एक मुस्लिम नौजवान को पीट रहे हैं. बताया जा रहा है कि हरिद्वार में पवन नाम के कथित गौरक्षक ने मुस्लिम नौजवान पर गोहत्या का आरोप लगाया, और अपने साथियों के साथ उसकी बेरहमी से पिटाई की. आरोपी पवन ने खुद इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की. इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर उत्तराखंड में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, हरिद्वार में हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने गौतस्करी के शक में मुस्लिम नौजवान की कार के अंदर बेरहमी से पिटाई की. पीड़ित की पहचान सद्दाम के रूप में हुई है, जो एक ड्राइवर है. आरोपी के जरिये सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार के अंदर सद्दाम नाम के नौजवान को कई लोग लात घूंसों से पीट रहे हैं.

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वीडियो में आरोपी को कहते हुए सुना जा सकता है कि आज दबोच लिया, जबकि उसके साथी पीड़ित मुस्लिम नौजवान की पिटाई करते हुए कहते हैं कि गोवंश कटवायेगा. हालांकि, आरोपियों की पिटाई और गोहत्या के आरोपों से पीड़ित लगातार इंकार करता है. सद्दाम आरोपियों से लगातार मिन्नतें कर रहा है कि वह उसके साथ मारपीट न करें.

आरोपी पवन, पीड़ित नौजवान सद्दाम से उसका नाम पूछता है. इसके बाद वह पूछता कि गाड़ी में कितनी गाड़ियां लोड की थी, इस पर पीड़ित नौजवान बताता है कि दो गायों को. आरोपी पूछता कि गाय कहां लेकर जा रहा था? इस पर सद्दान ने बताया कि "सर वह दोनों गायों दीनारपुर ले जा रहा था, जबकि मालिक भंडारे में गया है इसलिए वह नहीं आया है. मेरे मालिक हिंदू हैं, और वह गायों को नहीं कटवाते हैं."

उत्तराखंड –

हरिद्वार में हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने गौतस्करी के शक में सद्दाम नामक व्यक्ति की कार के अंदर पिटाई की !!

गौ–रक्षक पवन ने ये Video सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड किया है। pic.twitter.com/ZYcNYuh5KG — Sachin Gupta (@Sachingupta) March 20, 2026

आरोपी पूछता कि गायों को क्यों लेकर जा रहे थे? इस पर पीड़ित नौजवान बताता कि "वह दूध निकालने के लिए ले जा रहा है." जब उससे पूछा जाता है कि गाय दूध दे रही है तब सद्दाम बताता है कि "एक गाय दूध दे रही है, और एक नहीं दे रही है. जिनमें से एक गाय चार लीटर दूध देती है."

आरोपी पवन कहता है कि ईद है और इस दौरान तुम गाय को कहां ले जाते, तभी आरोपियों में से एक कहता है कि गायें कटान में जाती हैं. इस पर पीड़ित इंकार करता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं ने कभी गोहत्या नहीं की, इन गायों को मुझे मालिक को देनी थी, बाकी भगवान जाने कि मालिक क्या करते. पीड़ित यह भी कहता है कि उसने कभी गाय नहीं कटवाई और न ही ऐसी उसकी मंशा थी. इस घटना की वीडियो वायरल होने के बाद अभी तक हरिद्वार पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्टीकरण या प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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