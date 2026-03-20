Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3148082
Zee SalaamIndian Muslimईद पर गौहत्या के आरोप में हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी, सद्दाम को कार में बैठाकर पीटा

ईद पर गौहत्या के आरोप में हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी, सद्दाम को कार में बैठाकर पीटा

Gaurakshak Attack on Muslim Youth: उत्तराखंड के हरिद्वार में गौरक्षकों और हिंदू संगठनों का एक बार फिर तांडव देखने को मिला, जब एक मुस्लिम नौजवान पर गोहत्या करने की शक में बेरहमी से पिटाई की. इसक घटना की वीडियो खुद पवन नाम के एक आरोपी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है. हालांकि, इस मामले में हरिद्वार पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 20, 2026, 09:22 PM IST

Trending Photos

हरिद्वार में गोहत्या का आरोप लगाकर हिंदूवादी ग्रुप के नेताओं ने मुस्लिम नौजवान को पीटा
हरिद्वार में गोहत्या का आरोप लगाकर हिंदूवादी ग्रुप के नेताओं ने मुस्लिम नौजवान को पीटा

Uttarakhand News Today: देवों की भूमि उत्तराखंड में इस समय समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ धार्मिक आधार पर हिंसा की घटनाएं आम बात हो गई हैं. हालिया कुछ सालों में दुकानों का नाम बदलने, नमाज पढ़ने, लव जिहाद, लैंड जिहाद, जिम जिहाद, गोतस्कर जैसे आरोपों में मुसलमानों पर दक्षिणपंथी संगठन हिंसा करते हैं. प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर अक्सर आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं.

इसी तरह की एक और घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता एक मुस्लिम नौजवान को पीट रहे हैं. बताया जा रहा है कि हरिद्वार में पवन नाम के कथित गौरक्षक ने मुस्लिम नौजवान पर गोहत्या का आरोप लगाया, और अपने साथियों के साथ उसकी बेरहमी से पिटाई की. आरोपी पवन ने खुद इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की. इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर उत्तराखंड में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. 

मिली जानकारी के मुताबिक, हरिद्वार में हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने गौतस्करी के शक में मुस्लिम नौजवान की कार के अंदर बेरहमी से पिटाई की. पीड़ित की पहचान सद्दाम के रूप में हुई है, जो एक ड्राइवर है. आरोपी के जरिये सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार के अंदर सद्दाम नाम के नौजवान को कई लोग लात घूंसों से पीट रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दिल्ली में ओला ड्राइवर ने मुसलमानों से मारपीट का किया दावा, SC के वकील डॉ महमूद ने खोली पोल!

वीडियो में आरोपी को कहते हुए सुना जा सकता है कि आज दबोच लिया, जबकि उसके साथी पीड़ित मुस्लिम नौजवान की पिटाई करते हुए कहते हैं कि गोवंश कटवायेगा. हालांकि, आरोपियों की पिटाई और गोहत्या के आरोपों से पीड़ित लगातार इंकार करता है. सद्दाम आरोपियों से लगातार मिन्नतें कर रहा है कि वह उसके साथ मारपीट न करें. 

आरोपी पवन, पीड़ित नौजवान सद्दाम से उसका नाम पूछता है. इसके बाद वह पूछता कि गाड़ी में कितनी गाड़ियां लोड की थी, इस पर पीड़ित नौजवान बताता है कि दो गायों को. आरोपी पूछता कि गाय कहां लेकर जा रहा था? इस पर सद्दान ने बताया कि "सर वह दोनों गायों दीनारपुर ले जा रहा था, जबकि मालिक भंडारे में गया है इसलिए वह नहीं आया है. मेरे मालिक हिंदू हैं, और वह गायों को नहीं कटवाते हैं."

आरोपी पूछता कि गायों को क्यों लेकर जा रहे थे? इस पर पीड़ित नौजवान बताता कि "वह दूध निकालने के लिए ले जा रहा है." जब उससे पूछा जाता है कि गाय दूध दे रही है तब सद्दाम बताता है कि "एक गाय दूध दे रही है, और एक नहीं दे रही है. जिनमें से एक गाय चार लीटर दूध देती है."

आरोपी पवन कहता है कि ईद है और इस दौरान तुम गाय को कहां ले जाते, तभी आरोपियों में से एक कहता है कि गायें कटान में जाती हैं. इस पर पीड़ित इंकार करता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं ने कभी गोहत्या नहीं की, इन गायों को मुझे मालिक को देनी थी, बाकी भगवान जाने कि मालिक क्या करते. पीड़ित यह भी कहता है कि उसने कभी गाय नहीं कटवाई और न ही ऐसी उसकी मंशा थी. इस घटना की वीडियो वायरल होने के बाद अभी तक हरिद्वार पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्टीकरण या प्रतिक्रिया नहीं आई है. 

यह भी पढ़ें: ईद पर हिंदूवादी संगठनों की धमकी; HC ने दिल्ली पुलिस से जो कहा, वो आप भी पढ़ें...

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Uttarakhand newsharidwar newsMuslim Discrimination Casemuslim news

Trending news

jammu kashmir news
क्या है कश्मीर का मशहूर रमजान स्पेशल "Babribyol Tresh"? फायदे जान रह जाएंगे दंग
israel news
ईद की खुशियों पर इजरायल का नापाक साया; अल-अक्सा में नमाज पर रोक और नमाजियों पर हमला
Eid ul Fitr 2026
दोस्तों-रिश्तेदारों को शायरी के जरिए दें Eid की Mubarakbad; बढ़ेगी खुशियों की मिठास
Eid ul-Fitr 2026
Eid Mubarak Messages: अपनों को भेजें ये खास मुबारकबाद मैसेज, बनाएं ईद और भी यादगार
Sharjeel Imam news
6 साल की कैद के बाद शरजील इमाम को मिली आजादी, भाई की शादी में होंगे शामिल
Middle East War
Middle East War: ईरान ने कुवैत रिफाइनरी पर किया हमला, खाड़ी में भारी तबाही
Gaza News
मलबे और खामोशी के बीच गाजा में अदा की गई ईद की नमाज, इमाम की भर्रा गई आवाज
Kerala News
केरल में अदा की गई ईद की नमाज, चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम में उमड़ा सैलाब
Qatar LNG Export Crisis
5 साल तक भारत की गैस सप्लाई पर संकट! कतर के खुलासे से दुनियाभर में मचा हड़कंप
Benjamin Netanyahu Alive
‘मैं जिंदा हूं...’ ईरान-इजरायल युद्ध के बीच नेतन्याहू का संदेश, क्या है पूरा सच?