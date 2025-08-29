हरिद्वार में मुतवल्ली ने खुद क्यों ढहा दी मजार? डीएम बांध रहे तारीफ के पुलिंदे

Uattarakhand Mazar News: उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बार फिर मुस्लिम धार्मिक स्थलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी कड़ी में हरिद्वार अवैध निर्माण के सर्वे करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची. इसी दौरान एक मुतवल्ली ने अपनी बीवी और अन्य लोगों के साथ खुद मजार हटा दी, जिसकी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं.
Haridwar News Today: उत्तराखंड की धामी सरकार ने बीते कुछ माह में बड़े पैमाने पर मुस्लिम धार्मिक स्थलों और मदरसों पर कार्रवाई की है. इन कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली धामी सरकार इसे अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रही है. इसी क्रम में देहरादून के बाद अब हरिद्वार में भी जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है.
इसके तहत हरिद्वार जिला प्रशासन ने सर्वे के बाद कथित अवैध मजारों की चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. सर्वे की खबर से स्थानीय मुसलमानों में दहशत फैल गई है. आलम यह है कि प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए लोगों ने खुद ही मजारों को टाना शुरू कर दिया है. यह मामला सामने आने के बाद लोगों की इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. कुछ लोग इसे एक शानदार मिसाल बता रहे हैं, तो वहीं दक्षिणपंथी इसे अपनी जीत के रुप में देख रहे हैं.
मिली जानकारी के मुताबिक, लक्सर रोड के कतारपुर अलीपुर में जिला प्रशासन की टीम एक मजार का सर्वे करने पहुंची थी. मौके पर पहुंची टीम ने जब मुतवल्लियों से मजार के दस्तावेज और निर्माण की इजाजत दिखाने को कहा, तो वह सकते में आ गए. सालों पुरानी बनी इस मजार का वह दस्तावेज नहीं दिखा पाए. प्रशासन की टीम अभी मौके पर ही थी कि मुतवल्ली और उनकी बीवी के साथ दूसरे लोगों ने मिलकर खुद से मजार तोड़ना शुरू कर दिया.
अधिकारियों ने दावा किया कि हरिद्वार जिले में अभी अवैध रूप से बनाई इस तरह की 30 से ज्यादा संरचनाएं है, जिनका सर्वे का काम चल रहा है और जिन्हें जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा. डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि अवैध रूप से बनी धार्मिक संरचनाओं को चिन्हित किया गया है. उन्हें जमीन और निर्माण से जुड़ी इजाजत के दस्तावेज पेश करन के लिए नोटिस दिए जाने की कार्रवाई जारी है.
डीएम मयूर दीक्षित बताया कि शुक्रवार को कतारपुर अलीपुर क्षेत्र में बनी अवैध मजार को स्थानीय लोगों के जरिये खुद ही हटा लिया गया है. उन्होंने कहा कि बेहतर यही होगा कि लोग अवैध संरचनाओं को खुद हटा कर मिसाल पेश करें, वर्ना जिला प्रशासन सख्त कारवाई करेगा. डीएम ने कहा कि सरकारी जमीन पर इस तरह के अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त धाराओं में कारवाई करने में कोई परहेज नहीं करेगा.
बता दें, उत्तराखंड में धामी सरकार के आदेश पर अब तक कई जिलों में बड़े पैमाने पर मस्जिद, मदरसे, ईदगाह और मजारों पर कार्रवाई की गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, धामी सरकार अब तक 545 अवैध मजारों को अलग-अलग जिलों से हटा चुकी है. शासन की तरफ से दावा किया गया कि इनमें से ज्यादातर मजारों को बनाने का मकसद जमीन पर अवैध कब्जा करना.
