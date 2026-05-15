UCC लागू होते ही सामने आया "हलाला" केस, पुलिस ने पति-ससुर समेत पांच को बनाया आरोपी

Uttarakhand News Today in Hindi: उत्तराखंड में विवादित समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद चर्चा में है. UCC में कई ऐसे कानून हैं, जिनको लेकर अक्सर विवाद होता रहा है. यह कानून लागू होने के बाद कथित "हलाला" से जुड़ा पहला मामला अब अदालत तक पहुंच गया है.

यह मामला हरिद्वार जिले के भगवानपुर क्षेत्र स्थित बुग्गावाला थाने में दर्ज किया गया है. इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दिया है. इस मामले को लेकर इलाके में काफी चर्चा है, क्योंकि "हलाला" से जुड़ा पहला मामला सामने आया है. अब सबकी निगाहें कोर्ट की सुनवाई और फैसले पर टिकी हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, करीब दो महीने पहले एक महिला ने अपने पति और ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. महिला का आरोप था कि शादी के बाद उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके साथ "हलाला" जैसी प्रथा को लेकर दबाव बनाया गया और उसके संबंध में गंभीर व्यवहार किया गया.

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महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच के दौरान पुलिस ने शिकायत करने वाली महिला समेत मामले से जुड़े अन्य लोगों के बयान दर्ज किए. पूरे मामले की जांच सब-इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने की. वहीं, अब जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने रुड़की की न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-11 की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दिया है.

इस मामले में महिला के पति को मुख्य आरोपी बनाया गया है. इसके अलावा पति के पिता और तीन अन्य लोगों को भी आरोपी पक्ष में शामिल किया गया है. हालांकि अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, उनमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है. इसी वजह से अभी तक किसी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है. पुलिस का कहना है कि अब आगे की कार्रवाई अदालत की प्रक्रिया के मुताबिक ही होगी.

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