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Haryana News: पृथ्वीराज चौहान के किले के अंदर घुसकर मजार में तोड़फोड़ और आगज़नी

Tomb vandalised in Hasi Fort: हरियाणा के हिसार जिले के हासी में ऐतिहासिक जगह पृथ्वीराज चौहान के किले के अंदर स्थित हज़रत मीरा साहिब के 500 साल पुराने मज़ार को असामाजिक तत्वों नुक्सान पहुंचाने की नियत से तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी.

Written ByHussain Tabish
Published: Jun 12, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:09 PM IST
Haryana News: पृथ्वीराज चौहान के किले के अंदर घुसकर मजार में तोड़फोड़ और आगज़नी

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश जी न्यूज़ में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और देशबंधु अखबार में सेवाएं दे चुके हैं. वह ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. शिक्षा से एम.फिल और पी.एचडी हुसैन ताबिश पत्रकार के अलावा एक मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी खुद को जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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