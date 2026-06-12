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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली से लगभग 120 किमी के फासले पर वाके हरियाणा के हिसार जिले के हासी में एक 500 साल पुराने मजार में तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले करने के सनसनीखेज मामले सामने आया है.संभवतः हरियाणा में इस तरह का ये पहला मामला है, जब किसी ऐतिहासिक किले के अन्दर मौजूद वैध मजार को निशाना बनाया गया हो, जबकि इस राज्य में नूह हिंसा के बाद हफ्ते भर के अंदर लगभग 1 हज़ार से ज्यादा धार्मिक ढांचों को निशाना बनाया गया था.
हालांकि, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में सैकड़ों की तादाद में कथित अवैध मजारों को तोड़ दिया गया है, जिसमें कई ऐतिहासिक मजार भी शामिल थे.
हिसार के ऐतिहासिक जगह पृथ्वीराज चौहान के किले के अंदर स्थित ये मज़ार हज़रत मीरा साहिब का बताया जा रहा है, जो 500 साल पुराना मजार है. यह मजार धार्मिक आस्था और सांप्रदायिक सद्भाव का एक प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है.
ऐसी मान्यता है कि 12वीं शताब्दी में सैयद मुहम्मद यानी मीरा साहिब मुहम्मद गोरी के दौर में हांसी पहुंचे थे और एक जंग के दौरान शहीद हो गए थे. उनकी शहादत के बाद उसी जगह पर उनका मजार बना दिया गया. लगभग 30 एकड़ में फैला हाँसी किला उत्तर भारत के प्राचीन और महत्वपूर्ण किलों में से एक माना जाता है.इसकी तारीख करीब एक हजार साल पुरानी है. हज़रत मीरा साहिब की मजार और हाँसी किला, दोनों ही हरियाणा के हांसी की साझा सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और धार्मिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में पहचान रखते हैं.
दरगाह के सेवादार सीता मास्टर ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने दरगाह में घुसकर तस्वीरों के साथ तोड़फोड़ की और उन्हें जला दिया. सेवादार ने कहा कि रात को सब कुछ सामान्य था, लेकिन सुबह पहुंचने पर उन्हें इस घटना के बारे में पता चला. सीता मास्टर ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
वहीं, किला चौकी इंचार्ज अनिल ने बताया कि इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि इस मामले की उन्हें अभी तक लिखित शिकायत नहीं मिली है. शिकायत मिलते ही मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की उम्मीद की है, लेकिन इस घटना ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या भाजपा शासित राज्यों में ऐतिहासिक स्थल और इमारतें भी अब महफूज नहीं है?