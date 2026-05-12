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Zee SalaamIndian Muslimगौरक्षा के नाम पर आतंक, दो नौजवानों को पीटा, जूते चटवाए और फिर पिला दिया गौमूत्र

गौरक्षा के नाम पर आतंक, दो नौजवानों को पीटा, जूते चटवाए और फिर पिला दिया गौमूत्र

Palwal Gau Rakshak Attack: हरियाणा में गौरक्षकों का आतंक बढ़ता जा रहा है. हालिया दिनों में गो तस्करी के आरोप लगाकर लगातार अल्पसंख्यकों निशाना बनाया जा रहा है. वहीं, अब पलवल से एक झकझोर कर रख देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें कथित गौरक्षक पीड़ितों को पीटते हुए और फिर जबरन जूता चटवाकर गौमूत्र पिलाते हुए नजर आ रहे हैं. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 12, 2026, 10:04 PM IST

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पलवल में गौरक्षकों का दो पीड़ितों पर टूटा कहर
पलवल में गौरक्षकों का दो पीड़ितों पर टूटा कहर

Haryana News Today: देश में गौरक्षा के नाम पर हिंसा और मुस्लिम नौजवनों के साथ बदसलूकी के आरोप लगातार सामने आते रहे हैं, अब हरियाणा के पलवल से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. आरोपियों ने पीड़ितों के साथ मारपीट के बाद वीडियो बनाकर पोस्ट करते हुए प्रशासन को खुली चुनौती दी. इसके बाद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा गरमा गया है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, हरियाणा के पलवल में स्वघोषित गौरक्षक दल के लोगों ने दो नौजवानों को अगवा कर उनके साथ मारपीट की. इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ितों के साथ इंसानिय को शर्मासार कर देने वाला सलूक किया. इसकी वीडियो बनाकर खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें उन्हें जबरन गौमूत्र पिलाते हुए और जूता चटवाते हुए नजर आ रहे हैं.  

गो तस्करी के आरोप में पिलाया गौ मूत्र, चटवाए जूते
बताया जा रहा है कि "टीम सोनू हिंदू पलवल" नाम के एक गौरक्षक समूह के सदस्यों ने दो लोगों को रोका और जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया. कथित गौरक्षकों ने आरोप लगाया कि वे सभी गौ तस्करी में शामिल हैं. इसके बाद आरोपियों ने दोनों की बेरहमी से पिटाई की. अब आरोपी इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी दोनों पीड़ितों को जबरन जूता चाटने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिसमें दोनों जूता चाटते हुए भी नजर आ रहे हैं. एक दूसरी वीडियो में एक आरोपी शीशी में दोनों को कुछ पिलाते हुए नजर आ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों को गौमूत्र पिलाया जा रहा है. 

JSR के नारे लगाकर पिलाया गौमूत्र
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आरोपी दोनों नौजवानों को गाली देते हुए कह रहा है कि इसको पी जाओ पौवा (शराब) की तरह और फिर जबरन उनके मुंह में उड़ेल देता है. पीछे एक शख्स "जय श्रीराम" के नारे लगाते हुए सुनाई पड़ रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा है. फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की गई है, इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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