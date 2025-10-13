नूंह के प्राइवेट स्कूल में टीचर बना दरिंदा! नाबालिग छात्र के ऊपर चढ़कर बेरहमी से पिटाई

Nuh News Today: हरियाणा के नूंह जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 10 वर्षीय के छात्र की किसी बात टीचर ने बेरहमी से पिटाई की. इसकी जानकारी जब पीड़ित छात्र के परिजनों को हुई तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई. पीड़ित परिवार ने आरोपी टीचर के खिलाफ जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है.

यह पूरा मामला नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका उपमंडल के गांव अगोन स्थित सारिखा इंटरनेशनल स्कूल का है. सारिखा इंटरनेशनल स्कूल में पहली क्लास में पढ़ने वाले 10 वर्षीय छात्र की टीचर ने बेरहमी से पिटाई की. छात्र के परिवार ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.

जानकारी के मुताबिक, जैद के परिजनों ने लगभग 2 से 3 महीने पहले इस निजी स्कूल में दाखिला कराया था. छात्र भीमसीका का रहने वाला है और स्कूल के हॉस्टल में ही रहता है. परिवार का आरोप है कि स्कूल के एक टीचर ने जैद को लोहे की स्केल से पीटा, इतना ही नहीं उसकी टाई से पैर बांधकर उसके ऊपर बैठकर बेरहमी से पिटाई की. छात्र के चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित छात्र के चाचा ने बताया कि घटना के समय जैद ने स्कूल स्टाफ से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की. इसके अलावा छात्र ने स्कूल के अन्य स्टाफ से अपने घर फोन करने की इजाजत भी मांगी, लेकिन उसकी बात को अनसुना कर दिया गया.

यह घटना तब उजागर हुई जब जैद की फूफी स्कूल में मिलने पहुंची. उन्होंने बच्चे के चेहरे पर चोटों के निशान देखे और पूछताछ की, जिसके बाद बच्चा फूट-फूटकर रोने लगा और पूरी घटना का खुलासा किया. इसके बाद छात्र के परिजन स्कूल पहुंचे. पीड़ित परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है.

परिवार ने बताया कि स्कूल में दाखिला लेते समय 40,000 रुपये फीस ली गई थी. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनके बच्चे का मामला नहीं है और कल को किसी और छात्र के साथ भी ऐसा हो सकता है. इसलिए परिवार चाहता है कि प्रशासन इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई करे. फिलहाल, परिजनों ने पुलिस में औपचारिक शिकायत नहीं दी है. उन्होंने कहा कि जल्द ही जैद का मेडिकल करवाकर शिकायत दर्ज कराई जाएगी.

यह भी पढ़ें: गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बने प्रेमानंद महाराज, मदीना के बाद अजमेर दरगाह उनकी सेहत लिए मांगी गई दुआ