Nuh News: नाबालिग की आबरू लूटने वाले इरशाद को मिली 10 साल की सजा, जानें पूरा मामला

Nuh Rape Case: हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका इलाके के एक गांव के रहने वाले इरशाद उर्फ ​​गजनबी को 16 साल की लड़की से रेप करने का दोषी पाया गया है और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है. उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह फैसला फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO) ने सुनाया. मामले की सुनवाई एडिशनल सेशंस जज डॉ. आशु संजीव तिंजन की कोर्ट में हुई. आरोपी को पहली बार 1 दिसंबर को दोषी ठहराया गया था और 3 दिसंबर को सजा सुनाई गई थी.

पुलिस के मुताबिक, घटना 23 जुलाई 2024 की रात करीब 10 बजे हुई. पीड़िता अपने जानवर बांधने के लिए एक पुराने घर में गई थी. वहां पहले से मौजूद इरशाद ने उसे ज़बरदस्ती पकड़ लिया और उसके साथ रेप किया. जाते समय उसने उसे जान से मारने की धमकी दी. डर के बावजूद पीड़िता घर लौटी और अपने पिता को पूरी घटना बताई.

इस थाने में दर्ज किया गया है FIR

इसके बाद 26 जुलाई 2024 को फिरोजपुर झिरका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया. नूंह पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मुल्जिम को गिरफ्तार किया, सबूत इकट्ठा किए और समय पर चार्जशीट फाइल की. ​​पुलिस की मजबूत पैरवी और ठोस सबूतों के आधार पर करीब 16 महीने चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने उसे दोषी पाया.

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जांच के दौरान आरोपी ने जितना समय जेल में बिताया, उसे उसकी सजा में गिना जाएगा. अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे चार महीने की और जेल होगी. उसे तुरंत नूंह जिला जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है.