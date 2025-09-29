Advertisement
ज्योति के बाद हरियाणा से एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार; मोबाइल देखकर दंग रह गई पुलिस

Pakistani Spy Arrested in Haryana: सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस लगातार पाकिस्तानी साजिशों को नाकाम बननाने में जुटी हैं. बीते दिनों फेमस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पलवल से एक और पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है. आशंका है कि जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 29, 2025, 05:02 PM IST

प्रतीकात्मक AI तस्वीर
Palwal News Today: केंद्रीय जांच एजेंसियों और हरियाणा पुलिस ने पाकिस्तानी साजिश को नाकाम को करते हुए उसके एक कथित जासूस को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी नौजवान को राज्य के पलवल जिले से गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी का नाम तौफीक (35) है, जो हथीन विधानसभा क्षेत्र के आलीमेव गांव का रहने वाला है. तौफीक पर आरोप है कि वह व्हाट्सऐप के जरिए भारतीय सैन्य सरगर्मियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान एंबेसी के कर्मचारियों तक पहुंचा रहा था. 

पुलिस ने आरोपी के मोबाइल और सिम कार्ड जब्त कर लिए हैं और आशंका जताई जा रही है कि पूछताछ में कई बड़े राज सामने आ सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, तौफीक को गुप्त सूचना के आधार पर पलवल की सीआईए टीम ने हथीन रोड से गिरफ्तार किया है. उसके मोबाइल से 12 पाकिस्तानी नंबर मिले हैं, जिनसे वह व्हाट्सऐप कॉल और चैट करता था. 

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कई आपत्तिजनक चैट डिलीट भी कर रखी थीं. मोबाइल से मिली जानकारी के आधार पर एजेंसियां अब जांच कर रही हैं. जांच में सामने आया है कि तौफीक साल 2022 में रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्तान गया था. इसी दौरान उसकी मुलाकात दिल्ली स्थित पाकिस्तान एंबेसी में तैनात एक कर्मचारी से हुई. भारत लौटने के बाद भी उसने उससे संपर्क बनाए रखा और दिल्ली जाकर मुलाकात भी की. इसके बाद तौफीक ने बीएसएफ के एक कर्मचारी से जुड़ी जानकारी समेत कई अहम जानकारियां पाकिस्तान पहुंचानी शुरू कर दीं. 

पुलिस को शक है कि उसने पलवल के कुछ लोगों की जानकारी भी पाकिस्तानी अधिकारियों को भेजी है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि तौफीक पाकिस्तान से लौटने के बाद आसपास के लोगों से नजदीकियां बढ़ा रहा था. वह लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लगवाने की बात कहता था और कई लोगों को पाकिस्तान भेज चुका है. यही वजह है कि एजेंसियां अब उससे जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही हैं.

इससे पहले भी नूंह जिले से तीन लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है. इससे पहले हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं. अब तौफीक की गिरफ्तारी ने एक बार फिर पाकिस्तान की खुफिया नेटवर्क को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पलवल शहर थाना पुलिस ने आरोपी तौफीक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 और देशद्रोह की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस आरोपी को अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है. फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाने के लिए लगातार पूछताछ कर रही हैं. 

मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

 

Zee Salaam Web Desk

