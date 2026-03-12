Advertisement
Haryana News: मस्जिद में पेट्रोल डालकर लगाई आग, ऐतिकाफ में बैठे लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश

Hindu Groups attack on Mosque in Haryana: हरियाणा के पलवल जिले के एक गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद में आग लगा दी. घटना के समय मस्जिद में कुछ लोग रमजान के आखिरी अशरे में "एतिकाफ" में बैठे थे. मस्जिद के इमाम की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 12, 2026, 10:16 PM IST

पलवल में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग
Palwal Mosque Attack Case: पूर्वेत्तर राज्य मेघालय में तुरा जामा मस्जिद पर गोरा चरमपंथियों के हमले का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि अब हरियाणा से भी इसी तरह की खौफनाक घटना सामने आई है. हरियाणा के पलवल जिले में देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने एक मस्जिद में आग लगाने की कथित कोशिश की. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया.

पलवल में जिस असामाजिक तत्वों ने आग लगाई, उस समय अंदर इबादत के लिए ठहरे हुए लोग सो रहे थे. धुएं और आग की गर्मी महसूस होते ही उन्होंने शोर मचाकर गांव वालों को बुलाया और समय रहते आग पर काबू पा लिया. अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था. आगजनी की खबर मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई. 

"एतिकाफ" में बैठ लोगों को जलाने की कोशिश
यह घटना पलवल जिले के सदर थाना क्षेत्र के टिकरी ब्राह्मण गांव की है. जानकारी के मुताबिक, 10 से 11 मार्च की दरमियानी रात करीब 1:25 बजे कुछ लोगों ने मस्जिद की खिड़की तोड़कर अंदर पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी. उस समय मस्जिद के अंदर इमाम जुबेर समेत चार लोग मौजूद थे, जो रमजान के आखिरी दस दिनों में की जाने वाली खास इबादत "एतिकाफ" के लिए ठहरे हुए थे.

रामरूप और अज्ञात लोगों ने दिया वारदात को अंजाम?
शिकायत के मुताबिक, मस्जिद के इमाम जुबेर, इकबाल, हनीफ और सोहैल अंदर सो रहे थे. अचानक उन्हें धुएं की तेज गंध और गर्मी महसूस हुई. जब वे जागे तो देखा कि मस्जिद के अंदर धुआं फैल रहा है और आग लग चुकी है. तुरंत बाहर निकलकर उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.

यह भी पढ़ें: मेहंदी लगाना है तो पहले हिजाब उतारो; मुस्लिम लड़कियों ने परदे के लिए छोड़ दिया काम

गांव वालों की मदद से आग को जल्दी ही बुझा दिया गया. इससे पहले कि लपटें पूरे ढांचे में फैलतीं, स्थिति पर काबू पा लिया गया. इस वजह से किसी तरह का बड़ा नुकसान या जनहानि नहीं हुई. इस मामले में इमाम जुबेर की शिकायत पर पुलिस ने रामरूप नाम के शख्स समेत कुछ नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. 

पुलिस मामले की जांच में जुटी
पलवल के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस ने जांच के लिए स्पेशल क्राइम यूनिट और साइबर सेल को भी लगाया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा सके.

पुलिस प्रशासन का कहना है कि गांव में शांति व्यवस्था स्थापित करना हमारी पहली तरजीह है. अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई शख्स इस घटना को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पहले भी असामाजिक तत्व कर चुके हैं माहौल खराब करने की कोशिश
'द मुस्लिम मैटर इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, पलवल क्षेत्र में पहले भी साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएं सामने आती रही हैं. साल 2025 में भी इसी मस्जिद में धर्म परिवर्तन कराए जाने के आरोप लगाकर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया था. जिसकी वजह से  के बाद विवाद और हिंसा की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

यह भी पढ़ें: GHADC चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों पर बवाल, तुरा में मस्जिद तोड़ी; मुस्लिम घरों और दुकानों में लगाई आग

