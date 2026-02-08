चीन बॉर्डर पर शहीद हुए हरियाणा के सलीम खान, राजकीय सम्मान के साथ किया गया सुपुर्द-ए-खाक

Haryana News: हरियाणा के 42 वर्षीय सलीम खान चीन बॉर्डर पर ड्रोन सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए. बीते शनिवार (7 फरवरी) को जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो शहीद सलीम खान के सम्मान में पूरा गांव उमड़ पड़ा. इसके बाद उन्हें सैन्य व राजकीय सम्मान के साथ दफन किया गया. आर्मी की टुकड़ी ने सलामी देकर वीर सपूत शहीद सलीम खान को अंतिम विदाई दी. बेटे सलीम खान की शहाद से पिता सुभान खान गमगीन थे.

42 वर्षीय सलीम खान हरियाणा के रेवाड़ी जिले के मायण गांव के रहने वाले थे. शहीद सलीम खान के सम्मान में मामडिया बस स्टैंड से युवाओं ने बाइक पर तिरंगा लगाकर भारत माता के जयकारों के साथ शहीद के पार्थिव शरीर को गांव तक पहुंचाया. जैसे ही शहीद का शव घर पहुंचा, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों सहित उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गईं और माहौल गमगीन हो उठा.

शहीद सलीम खान के पिता सुभान खान ने बताया कि सलीम खान भारतीय सेना की 22 राजपूताना राइफल्स बटालियन में तैनात थे. वर्तमान में वे गलवान घाटी क्षेत्र में लगभग 120 किलोमीटर चीन बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे थे. सलीम खान वर्ष 2003 में सेना में भर्ती हुए थे और जनवरी माह में दो महीने की छुट्टी काटकर ही ड्यूटी पर लौटे थे. शहादत से एक दिन पहले शाम को उन्होंने अपनी मां सकीना से फोन पर बात कर परिवार का हालचाल जाना था.

बीते शुक्रवार (6 फरवरी) को वीरगति प्राप्त होने की सूचना मिली. शहीद के पार्थिव शरीर के साथ आए मेजर धीरज पांडे ने बताया कि गलवान घाटी क्षेत्र में ड्रोन सर्च ऑपरेशन के दौरान सलीम खान शहीद हो गए. इस दौरान उनके साथ 5 सूबेदार व 20 जवानों की टुकड़ी मौजूद थी, जिन्होंने उन्हें सलामी दी. आर्मी टुकड़ी में सूबेदार जयप्रकाश, सूबेदार क्लर्क अशोक, नायब सूबेदार प्रवीण और भवानी सिंह शामिल रहे.

शहीद सलीम खान अपने पीछे 13 वर्षीय पुत्र और 8 वर्षीय पुत्री को छोड़ गए हैं. उनकी पत्नी और बच्चे दिल्ली में रहते हैं. बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल था, जिसे देख हर किसी की आंखें भर आईं. अंतिम संस्कार के दौरान जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय नायब तहसीलदार हरिकृष्ण ने मौके पर पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि हवलदार सलीम खान की शहादत पर हमें गर्व है. उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि आज हम शहीदों की बदौलत ही चैन से जी रहे हैं.