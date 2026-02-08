Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3102226
Zee SalaamIndian Muslimचीन बॉर्डर पर शहीद हुए हरियाणा के सलीम खान, राजकीय सम्मान के साथ किया गया सुपुर्द-ए-खाक

चीन बॉर्डर पर शहीद हुए हरियाणा के सलीम खान, राजकीय सम्मान के साथ किया गया सुपुर्द-ए-खाक

Haryana News: हरियाणा के सलीम खान चीन बॉर्डर पर शहीद हो गए, उन्हें बीते शनिवार (7 फरवरी) को राजकीय सम्मान के बाद धार्मिक परंपरा के मुताबिक दफनाया गया. वहीं, इलाके के युवाओं ने शहीद सलीम खान के सम्मान में तीरंगा रैली निकाली. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 08, 2026, 12:55 PM IST

Trending Photos

चीन बॉर्डर पर शहीद हुए हरियाणा के सलीम खान, राजकीय सम्मान के साथ किया गया सुपुर्द-ए-खाक
Haryana News: हरियाणा के 42 वर्षीय सलीम खान चीन बॉर्डर पर ड्रोन सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए. बीते शनिवार (7 फरवरी) को जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो शहीद सलीम खान के सम्मान में पूरा गांव उमड़ पड़ा. इसके बाद उन्हें सैन्य व राजकीय सम्मान के साथ दफन किया गया. आर्मी की टुकड़ी ने सलामी देकर वीर सपूत शहीद सलीम खान को अंतिम विदाई दी. बेटे सलीम खान की शहाद से पिता सुभान खान गमगीन थे. 
 
42 वर्षीय सलीम खान हरियाणा के रेवाड़ी जिले के मायण गांव के रहने वाले थे. शहीद सलीम खान के सम्मान में मामडिया बस स्टैंड से युवाओं ने बाइक पर तिरंगा लगाकर भारत माता के जयकारों के साथ शहीद के पार्थिव शरीर को गांव तक पहुंचाया. जैसे ही शहीद का शव घर पहुंचा, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों सहित उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गईं और माहौल गमगीन हो उठा.
 
शहीद सलीम खान के पिता सुभान खान ने बताया कि सलीम खान भारतीय सेना की 22 राजपूताना राइफल्स बटालियन में तैनात थे. वर्तमान में वे गलवान घाटी क्षेत्र में लगभग 120 किलोमीटर चीन बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे थे. सलीम खान वर्ष 2003 में सेना में भर्ती हुए थे और जनवरी माह में दो महीने की छुट्टी काटकर ही ड्यूटी पर लौटे थे. शहादत से एक दिन पहले शाम को उन्होंने अपनी मां सकीना से फोन पर बात कर परिवार का हालचाल जाना था.
 
बीते शुक्रवार (6 फरवरी) को वीरगति प्राप्त होने की सूचना मिली. शहीद के पार्थिव शरीर के साथ आए मेजर धीरज पांडे ने बताया कि गलवान घाटी क्षेत्र में ड्रोन सर्च ऑपरेशन के दौरान सलीम खान शहीद हो गए. इस दौरान उनके साथ 5 सूबेदार व 20 जवानों की टुकड़ी मौजूद थी, जिन्होंने उन्हें सलामी दी. आर्मी टुकड़ी में सूबेदार जयप्रकाश, सूबेदार क्लर्क अशोक, नायब सूबेदार प्रवीण और भवानी सिंह शामिल रहे.
 
शहीद सलीम खान अपने पीछे 13 वर्षीय पुत्र और 8 वर्षीय पुत्री को छोड़ गए हैं. उनकी पत्नी और बच्चे दिल्ली में रहते हैं. बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल था, जिसे देख हर किसी की आंखें भर आईं. अंतिम संस्कार के दौरान जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय नायब तहसीलदार हरिकृष्ण ने मौके पर पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि हवलदार सलीम खान की शहादत पर हमें गर्व है. उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि आज हम शहीदों की बदौलत ही चैन से जी रहे हैं.
Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsharyana salim khan martyrminority newsToday News

Trending news

muslim news
चीन बॉर्डर पर शहीद हुए हरियाणा के सलीम खान,राजकीय सम्मान के साथ किया गया दफन
muslim news
"मैं गरांटी देता हूँ, एक भी मुल्ला नहीं बोलेगा..." MP सतीश गौतम ने दिया विवादित बयान
India Malaysia Agreement
भारत-मलेशिया रिश्तों को नई रफ्तार, मोदी-अनवर इब्राहिम बैठक में हुए बड़े समझौते
Iran Day In Hyderabad
हैदराबाद में मनाया गया 'ईरान डे'; आज ही के दिन हुई थी इस्लामिक क्रांति
muslim news
नगर निगम चुनाव में उठा तीन तलाक का मुद्दा, भाजपा के इस नेता ने औवैसी पर बोला हमला
Assam news
असम BJP की वीडियो पर बवाल, हिमंता बिस्वा सरमा को मुसलमानों पर फायरिंग करते दिखाया
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में पर्यटक पर अटैक से हलचल, पुलिस ने चारों आरोपियों को दबोचा
Bangladesh news
निपाह वायरस का कहर! बांग्लादेश में महिला की मौत, WHO ने दुनियाभर में जारी किया अलर्ट
Malegaon Municipal Corporation News
मालेगांव में नया सियासी अध्याय! नसरीन खालिद मेयर, निहाल अहमद बनीं डिप्टी मेयर
Mumbai News
मुंबई लोकल ट्रेन में बुर्का पहनकर घुसा नौजवान, मुस्लिम औरतों को बदनाम करने का आरोप?