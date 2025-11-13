Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3000246
Zee SalaamIndian Muslim

Haryana Waqf Board का हो पुनर्गठन, HC ने सरकार को दिया 3 महीने का वक्त

Haryana Waqf Board को दोबारा बनाने के हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं. इसके लिए सरकार को तीन महीने का वक्त दिया गया है. वक्फ को लेकर ये मामला पांच साल पहले शुरू हुआ था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 13, 2025, 01:48 PM IST

Trending Photos

Haryana Waqf Board का हो पुनर्गठन, HC ने सरकार को दिया 3 महीने का वक्त

Haryana Waqf Board: पिछले कई सालों से हरियाणा वक्फ बोर्ड के गठन को लेकर विवाद चल रहा है, यह मामला अदालत में सुनवाई के अधीन था. आज हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 3 महीने के अंदर नियमों के अनुसार वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन का आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि यह मामला मार्च 2020 में शुरू हुआ था. उस वक्त राज्य सरकार के जरिए जारी वक्फ बोर्ड बनाने की अधिसूचना को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने उसी वक्त स्थगन आदेश जारी किया गया था. तब से वक्फ बोर्ड प्रशासक के सहारे चल रहा है.

सरकार ने इस दौरान दूसरी बार नई अधिसूचना जारी की थी, जिसे भी चुनौती दी गई थी. इससे पहले 2024 में विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य सरकार ने अधिसूचना जारीकी की थी और वक्फ बोर्ड का दोबारा गठन करते हुए 6 मेंबर्स को नामित किया था. इस नोटिफिकेशन को भी मोहम्मद अरशद ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. दिस पर दोबारा स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गयाय

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, आज का फैसला इस संबंध में उच्च न्यायालय में दायर सभी याचिकाओं पर लागू होगा. जिसमें कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह हरियाणा वक्फ बोर्ड का गठन सुनिश्चित करे.

किस बात है लड़ाई?

दरअसल, याचिका में अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए पांच प्रमुख बिंदुओं को आधार बनाया गया था. याचिकाकर्ता का कहना था कि सरकार ने किसी भी कैटेगरी या मेंबर की कैटेगरी का जिक्र नहीं किया है, जो हरियाणा वक्फ अधिनियम का साफ तौर पर उल्लंघन है. नियमों के अनुसार, किसी भी वक्फ बोर्ड में नामित और निर्वाचित—दोनों तरह के मंबर्स का होना जरूरी है. 

अधिनियम की धारा 14 में साफ तौर पर कहा गया है कि निर्वाचित सदस्यों की तादाद, नामित सदस्यों से ज्यादा होनी चाहिए. लेकिन, हालिया अधिसूचना में सभी सदस्य नामित हैं, जो नियमों के खिलाफ है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

haryanaHaryana newsmuslim news

Trending news

haryana
Haryana Waqf Board का हो पुनर्गठन, HC ने सरकार को दिया 3 महीने का वक्त
Gujarat news
दरगाह पर बुलडोजर चलाने पहुंची गुजरात पुलिस; विरोध करने पर महिला समेत इतने गिरफ्तार
Shiv Sena
दिल्ली बम ब्लास्ट, क्या टारगेट पर होंगे सारे मुसलमान? शिव सेना नेता के बयान पर बवाल
Delhi
Delhi Blast Update: एक और बड़ा खुलासा, शाहीन और आरिफ के जुड़े हुए थे तार!
delhi blast case
Delhi Blast: कानुपर में ATS की बड़ी कार्रवाई, डॉ. परवेज के बाद आरिफ भी गिरफ्तार
Delhi
Delhi Blast: परिवार का इकलौता कमाने वाला शख्स था जुम्मन; लाश से भी महरूम रह गई पत्नी
mp news
मुस्लिम युवकों पर गौरक्षकों का हमला, फिर पुलिस का एक्शन; जांच में निकला भैंस का मांस
madhya pradesh news
नाबालिग भाई-बहन पर लगे धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, युवती की शिकायत पर हो जांच शुरू
Deoband
मुसलमान ही आतंकवादी, ये सोच गलत, हिंदू भी पकड़े गए; देवबंद इंस्पेक्टर का Video Viral
Delhi Car Blast
जामिया, AMU और दारुल-उलूम पर बरसाओ बम, भड़काऊ बाबा नरसिंहानंद का ज़हरीला बयान