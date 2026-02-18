4 लाख नहीं, शमी से 10 लाख चाहिए! SC में हसीन जहां ने याचिक दायर कर रखी ये मांग

Mohammed Shami Hasin Jahan News: भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है. घरेलू हिंसा और गुजारा भत्ते से जुड़े मामलों में सुनवाई के स्थान को लेकर हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने शीर्ष अदालत में तबादला अर्जी दाखिल करते हुए मांग की है कि उनकी याचिकाओं की सुनवाई कोलकाता की बजाय दिल्ली की अदालत में कराई जाए.

दरअसल, कुछ महीने पहले ही हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य याचिका दाखिल कर अपने और अपनी बेटी के लिए मिलने वाले गुजारा भत्ते को बढ़ाने की मांग की थी. उन्होंने मौजूदा 4 लाख रुपये प्रति माह की अंतरिम राशि को नाकाफी बताते हुए इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रतिमाह किए जाने की गुहार लगाई है. इस मामले में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने नोटिस जारी कर मोहम्मद शमी और पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा है.

हसीन जहां के मुताबिक, भारतीय तेज गेंदबाज से उनकी शादी 7 अप्रैल 2014 को इस्लामी परंपराओं के तहत हुई थी. शादी के एक साल बाद, 17 जुलाई 2015 को उनकी बेटी का जन्म हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद उन्हें और उनकी नाबालिग बेटी को शमी और उनके परिवार की ओर से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. इन आरोपों के आधार पर साल 2018 में उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की.

इसी दौरान उन्होंने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसे बाद में एफआईआर के रूप में स्वीकार किया गया. जादवपुर थाने में आईपीसी की धाराओं 498A, 328, 307, 376, 325 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया. साथ ही भरण-पोषण के लिए उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत भी याचिका दायर की.

'आज तक' में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त 2019 में अलीपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मोहम्मद शमी और उनके परिजनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. हालांकि, बाद में सत्र अदालत ने इस वारंट पर रोक लगा दी, जो करीब चार साल तक प्रभावी रही. जब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां साल 2023 में शीर्ष अदालत ने सत्र न्यायालय को निर्देश दिया कि वारंट से जुड़ी कार्यवाही एक महीने के भीतर पूरी की जाए.

