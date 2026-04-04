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Zee SalaamIndian Muslimदेश में चल रही नफरत की आंधी, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा- भेदभाव के मामलों में बेतहाशा वृद्धि

देश में चल रही नफरत की आंधी, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा- भेदभाव के मामलों में बेतहाशा वृद्धि

Hate Speech and Hate Crime Cases: देश के कई राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयानबाजी और अलग-अलग आरोप लगाकर उनके साथ हिंसी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सियासत में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, महज फरवरी माह में लगभग 60 फीसदी हेट क्राइम की घटनाएं बढ़ गई हैं. इसके बाद एक बार फिर मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 04, 2026, 06:51 PM IST

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प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

Hate Speech and Harassment Case: भारत के कई राज्यों में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छिड़ी है. इसकी वजह है, हालिया कुछ सालों में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत और हिंसा. इन घटनाओं कई वीडियो भी सामने आ चुकी है, जिसमें दक्षिणपंथी संगठन महज मुसलमान के आधार पर उन्हें व्यापार करने से रोक रहे हैं. इसके अलावा लैंड जिहाद, लव जिहाद, इबादत करने, गोहत्या और उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़ा करते हुए मुसलमानों के साथ मारपीट की जाती है, और उनसे जबरन धार्मिक नारे लगवाए जाते हैं. 

इन केसेज से साफ है कि मुसलमानों को अब भी मजहब के नाम पर भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है. फरवरी 2026 में नस्लभेदी हिंसा के आंकड़े बखूबी बयां करते हैं. यह चिंता तब और गहरी हो जाती है जब नफरत से जुड़ी घटनाओं में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है. हैदराबाद से सामने आई सियासत डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी 2026 में पूरे भारत में कम से कम 67 हेट क्राइम दर्ज किए गए, जो जनवरी के मुकाबले 59.5 फीसदी ज्यादा हैं. सबसे ज्यादा 20 मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए. इसके बाद दूसरा नंबर तेलंगाना का हैं, जहां पर 14 घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें से 13 मुसलमानों के खिलाफ और एक दलित समुदाय से जुड़ी थी. इन 14 मामलों में से 5 अकेले राजाधानी हैदराबाद की है. 

इस दौरान सार्वजनिक सभाओं में नफरती भाषणों का दौर भी जारी रहा है. रिपोर्ट में बताया गया है कि एक सत्ताधारी दल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एआई से बना एक विवादित वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें एक मुख्यमंत्री को मुस्लिम लोगों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था. रिपोर्ट का इशारा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और असम बीजेपी के जरिये विवादित पोस्ट की ओर है. हालांकि, इस वीडियो को लेकर बीजेपी और सरमा की किरकिरी होते देख हटा दिया गया. 

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हिमंता बिस्वा सरमा ने ही सार्वजनिक मंच से मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए उकसाया है. इस दौरान हिमंबा बिस्वा सरमा ने कहा कि अगर किसी "मियां मुसलमान" के रिक्शे पर आप सफर करें और उसका किराया 5 रुपये हो तो उसे 4 रुपये ही दें. सरमा ने आगे कहा कि "मियां मुसलमानों" को इतना प्रताड़ित करो कि वह राज्य छोड़कर चले जाएं. इस विवादित बयान के महज चंद घंटों बाद एक हिंदूवादी संगठन से जुड़ी महिला ने एक मुस्लिम रिक्शेवाले को कम किराया दिया और इसके पीछे उसने हिमंता बिस्वा सरमा का दिया गया बयान बताया. 

यह भी पढ़ें: मैड्रिड में इस्लामोफोबिक नारों पर फूटा गुस्सा, स्पेन के FIFA वर्ल्ड कप फाइनल की दावेदारी पर मंडराया खतराया!

इसी तरह बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में दस मुस्लिम परिवारों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है. चरमपंथी संगठनों ने प्रस्ताव पारित कर हिंदू परिवारों को उनसे सभी सामाजिक और व्यापारिक संबंध खत्म करने का फरमान जारी किया गया. वहीं, उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट संशोधन के दौरान 86 मुस्लिम नाम हटाने की शिकायत भी सामने आई, जिसे बाद में गलत बताया गया क्योंकि सभी लोग जीवित हैं और अपने स्थान पर मौजूद पाए गए.

तेलंगाना के मेदाराम जत्रा में खोवा बन बेचने वाले शेख वली को "फूड जिहाद" का आरोप लगाकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया. एक दक्षिणपंथी यूट्यूबर ने उन्हें अपना ही खोवा बन सबके सामने खाने के लिए मजबूर किया गया. इसकी देशभर में खूब आलोचना हुई. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना विधायक अब्दुल सत्तार के मंदिर में पूजा करने के बाद मंदिर को "शुद्ध" करने के नाम पर गाय का मूत्र छिड़का गया.

इसी तरह से रमजान शुरू होने से पहले तेलंगाना के यादाद्रि भुवनगिरि जिले की जामा मस्जिद में तोड़फोड़ की गई. मस्जिद के अंदर शराब की बोतलें फेंकी गईं और पवित्र कुरान की बेहुरमती की गई. इस घटना के महज चार दिन बाद कामारेड्डी में एक छोटी बहस ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया, जिसमें पत्थरबाजी हुई और 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया. 

दिल्ली के एक कार्यक्रम में एक वक्ता ने मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए अपमानजनक टिप्पणी की और लोगों से हथियार रखने की अपील की गई. इसी बीच नंद नगरी में मोहम्मद उमरुदीन को उस समय गोली मार दी गई, जब वह अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे थे. आरोपी का उमरदीन के नाबालिग बेटे से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. 

मुसलमानों से नफरत की फैक्ट्री बनकर मध्य प्रदेश उभरी. एमपी के सिहोरा में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद में एक मुस्लिम लड़के के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास दिल्ली देहरादून नेशनल हाइवे पर हिंदू रक्षा दल के दो महिला नेत्रियों ने अपमान स्लोगन लिखा. वायरल वीडियो में दोनों महिलाएं "सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है" लिखा. मामला तूल पकड़ता देख पुलिस ने मामूली धाराओं में कार्रवाई की और उनके छूटने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने फूल-माला पहनाकर उनका स्वागत किया. 

इसी कड़ी में एक वीडियो में एक कथित हिंदूवादी गौरक्षक ने इमरान नाम के नौजवान के साथ मारपीट की, जबकि कर्नाटक और अन्य राज्यों में भी कई नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे. "लव जिहाद" जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया. जबकि बीजेपी सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब "लव जिहाद" जैसी किसी भी घटना से इंकार किया और इसे भ्रम करार दिया. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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