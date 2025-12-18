Advertisement
Opinion: इतिहास से बेखबर राजनीति; नंगेली, रवांडा, मुसलमानों से नफरत और नीतीश की आज की कहानी कैसे खाती है मेल?

Hate Politics History: बुर्का पहनी महिला डॉक्टर के साथ नीतीश कुमार के व्यवहार ने भारतीय राजनीति में बहुसंख्यक तुष्टिकरण, सांप्रदायिक सोच और समाज की चुप्पी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इतिहास, सत्ता और भीड़ की मानसिकता के उदाहरण बताते हैं कि जब नफरत सामान्य बनती है, तो पूरा समाज इसकी कीमत चुकाता है. आइये समझते हैं कैसे?

 

Written By  Aamir Ahsan|Last Updated: Dec 18, 2025, 03:18 PM IST

प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

क्या आपने कभी सोचा है कि किसी सार्वजनिक मंच पर किया गया एक छोटा-सा कृत्य दरअसल एक शख्स का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सोच को उजागर कर देता है? बुर्का पहनी महिला डॉक्टर के साथ नीतीश कुमार का व्यवहार महज एक 'विवाद' नहीं है बल्कि उस राजनीति का आईना है जहां सत्ता, बहुसंख्यक तुष्टिकरण और सांप्रदायिक सोच मिलकर इंसान की गरिमा को कुचल देती है. सवाल यह नहीं है कि यह गलत था या सही, सवाल यह है कि क्या यही आज की राजनीति की जरूरत बन चुकी है और क्या हम सब चुप रहकर इस खेल का हिस्सा बनते जा रहे हैं?

अब आपको नीतीश कुमार की बुर्का पहनी  महिला डॉक्टर वाली हरकत बुरी क्यों लग रही है? सोचिए, उन्होंने वही किया जो इस वक्त की राजनीतिक और सामाजिक जरूरत है. खासकर बहुसंख्यक आबादी को खुश करने के लिए. एक सवाल खुद से पूछिए  क्या आपके जीवन में कभी ऐसा दिन आया है जब आपने हिंदू-मुस्लिम की खबरों से परे कोई दिन बिताया हो? खबरों की पड़ताल करें, क्या आपको लगता है कि कोई दिन बिना किसी समुदाय को निशाना बनाए गुजरा है? शायद नहीं है.

आज सामान्य नागरिक से लेकर राजनीतिक दलों के नेता तक, हर कोई किसी विशेष समुदाय को नीचा दिखाने और उन्हें दबाने में लगा हुआ है. वही सफल है जिसके हाथ में सत्ता है या सत्ता का समर्थन. सवाल यही है- क्या केवल राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, या हम भी समाज के तौर पर इस बहती नदी में अपने हाथ धो रहे हैं? टीवी डिबेट हो या सार्वजनिक मंच, हिंदू-मुस्लिम का रंग देना अब राजनीति का अनिवार्य हिस्सा बन गया है. क्या बिना इस 'सांप्रदायिक रंग' के कोई राजनीतिक पार्टी या नेता सफल हो सकता है? शायद नहीं.

और चरमपंथी तत्वों के लिए ये स्थिति स्वर्ग जैसी है, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार उनकी सोच के अनुकूल है. तो क्या आप मानते हैं कि ऐसे लोग बिना किसी डर के किसी भी हद तक जा सकते हैं, खासकर उस समुदाय के खिलाफ? और क्या इसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार हैं? हाल ही में विवादित घटना- नीतीश कुमार की तरफ से बुर्का पहने महिला डॉक्टर के साथ अनुचित व्यवहार, क्या ये सिर्फ एक घटना थी, या ये उस पूरे ढांचे का प्रतीक है, जहां सत्ता, राजनीति और सांप्रदायिक सोच मिलकर इंसानियत को पीछे धकेल देती है? क्या समाज में आम लोग भी इस खेल का हिस्सा बन रहे हैं?

एक पुराना मुहावरा है- 'बहती नदी में हाथ धोना', और आज आप इसे भारत में अपनी आँखों से देख सकते हैं. क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय था, या फिर राजनीति और सत्ता के खेल का हिस्सा? सवाल यही है- क्या नेताओं की प्राथमिकता सभी नागरिकों के कल्याण की होती है, या सिर्फ वही वर्ग जो मतदान में निर्णायक होता है?

नीतीश कुमार जानते हैं कि बहुसंख्यक वोट बैंक को संतुष्ट करना इस वक्त उनके लिए जरूरी है, और यही वजह है कि उन्होंने ऐसे कदम उठाए, जो उनके लिए राजनीतिक फायदा और लोकप्रियता सुनिश्चित कर सकें. लेकिन सवाल यह है, क्या यह सही है कि सत्ता के लिए किसी समुदाय को निशाना बनाया जाए, और उसके अधिकारों या सम्मान की अनदेखी की जाए? क्या लोकतंत्र में किसी वर्ग की भावनाओं को भुनाने के लिए अनुचित हरकतें जायज़ हो सकती हैं?

सोचिए, क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे, या इस सिस्टम को चुनौती देने की हिम्मत दिखाएंगे?" सामान्य नागरिक से लेकर राजनीतिक दलों के नेता तक, हर कोई एक खास समुदाय को निशाना बनाने और नीचा दिखाने में आगे है. क्या यह सिर्फ राजनीतिक खेल है, या हमारी समाजिक सोच भी इसके पीछे है? या फिर जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश?

नीतीश कुमार जानते हैं कि जनता को क्या पसंद है और बड़ी आबादी को कैसे अपनी तरफ रखा जा सकता है, क्योंकि इस चुनाव में भले ही वो सीएम बन गए हों, अगली बार बीजेपी इसे चुनौती दे सकती है. यही वजह है कि वे उस वोट बैंक को खुश करने में लगे हैं जो वास्तव में बीजेपी के लिए निर्णायक है.

सच तो ये है कि मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग, राष्ट्रवाद या देशभक्ति के नाम पर हमला, और सामाजिक बहिष्कार अब आम दृश्य बन चुके हैं. लेकिन नीतीश सरकार इसे नजरअंदाज करती है. उनका चेहरा चाहे सेक्युलर वाला क्यों न हो, अब सिर्फ दिखावा काम नहीं आता. यही घिनौनी हरकतें होती हैं जिससे खास तबके को लगता है कि 'साहब एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर हैं.'

राजनीतिक विश्लेषण करें, तो नीतीश कुमार जद (यू) के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री हैं. उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर ध्यान दिया, लेकिन आलोचक कहते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए ठोस पहल कम रही. शिक्षा और रोजगार में कई योजनाएं हैं, जो सभी अल्पसंख्यकों को लाभ देती हैं. लेकिन मुसलमानों के लिए कोई विशेष और स्थायी योजना नहीं रही. कई बार यह देखा गया कि नाम मात्र की घोषणाएं चुनावी लाभ के लिए की जाती हैं, जिनका जमीनी असर कम होता है.

लेकिन अब समीकरण बदल चुका है, बहुसंख्यक आबादी के लिए वही नेता लोकप्रिय है जो मुसलमानों के प्रति कठोर दिखता है. पीएम मोदी के बाद सीएम योगी इसी वजह से सबसे लोकप्रिय हैं. अगर आपको लगता है कि किसी एक समुदाय को निशाना बनाना आज की राजनीति की देन है, तो जरा देश का इतिहास उठाकर देखिए. आप पाएंगे कि हजारों सालों तक एक खास जाति और वर्ग को सुनियोजित तरीके से अपमानित, कुचला और अमानवीय व्यवहार का शिकार बनाया गया.

यह सिर्फ सत्ता का खेल नहीं था, पूरा समाज इसमें शामिल था. सोचिए एक ऐसा वर्ग जिसे न ढंग के कपड़े पहनने की इजाजत थी, न ऊपरी शरीर को ढकने का अधिकार. एक जैसे बर्तनों में खाना-पीना तो दूर की बात, उनकी परछाईं तक को 'अपवित्र' माना जाता था. इतिहास बताता है कि वे चलते थे तो पीछे झाड़ू बांधकर, ताकि उनके पैरों के निशान मिट जाएं  क्योंकि उनके अस्तित्व को ही गंदगी समझा जाता था. और अब उस कहानी पर आइए, जिसे पढ़कर रूह कांप जाती है.

केरल के इतिहास में 19वीं सदी का एक ऐसा अध्याय है, जिसे जान सुनकर आज भी रूह कांप जाती है. उस दौर में यहां एक प्रथा चलन में थी, जिसे ब्रेस्ट टैक्स कहा जाता था. इस प्रथा के तहत निचली जाति की महिलाओं को अपने स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था, यानी शरीर ढकना उनका अधिकार नहीं था बल्कि एक कीमत थी. जो महिला यह टैक्स नहीं दे सकती थी, वह समाज में इज्जत से जीने का हक भी खो देती थी.

इसी समय एक महिला थी- नंगेली. उसने इस अपमानजनक कर को मानने से इनकार कर दिया. जब टैक्स वसूलने वाले उसके पास पहुंचे, तो नंगेली ने ऐसा कदम उठाया, जिसने पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया. नंगेली ने अपने स्तन काटकर कर वसूलने वालों के सामने रख दिए. यह कोई प्रतीकात्मक कहानी नहीं है. यह उस समाज का आईना है. जहां एक औरत को अपनी देह काटनी पड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उस 'ट्रेंड' का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, जो ताकतवर वर्ग ने तय किया था. नंगेली की मौत हो गई, लेकिन वह एक सवाल छोड़ गई. क्या जुल्म सिर्फ हुक्मरान करता है, या समाज की खामोशी उसे ताकत देती है?

इतिहास गवाह है कि जब सत्ता, राजनीति या किसी विचारधारा का नशा लोगों पर हावी हो जाता है, तो किसी एक खास समुदाय को निशाना बनाना आसान हो जाता है. और सबसे खतरनाक बात ये होती है कि इसमें सिर्फ शासक या नेता ही नहीं, बल्कि आम लोग भी शामिल हो जाते हैं. इसी को कहते हैं- 'बहती नदी में हाथ धोना.'

हिटलर की नाज़ी विचारधारा ने यहूदियों को देश की हर समस्या का जिम्मेदार ठहरा दिया. धीरे-धीरे नफरत को राष्ट्रवाद का नाम दे दिया गया. नतीजा क्या हुआ? आम जर्मन नागरिक या तो इस जुल्म में शामिल हो गए, या चुपचाप तमाशा देखते रहे. और दुनिया ने देखा  होलोकॉस्ट, जिसमें लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया.

माओ से लेकर रवांडा तक, एक ही पैटर्न: सत्ता, नफरत और भीड़ की मानसिकता
साल 1994 में रवांडा में हुतु और तुत्सी के बीच नफरत को सत्ता और प्रचार ने हवा दी. रेडियो, सुनियोजित झूठ और जहर भरी राजनीति ने आम नागरिकों के दिमाग में यह भर दिया कि सामने वाला इंसान नहीं, दुश्मन है. नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 100 दिनों में 8 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम कर दिया गया.

माओ की विचारधारा के नाम पर युवाओं को अपने ही शिक्षकों, पड़ोसियों और यहां तक कि परिवार वालों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया. 'पुरानी सोच' रखने वालों को दुश्मन घोषित कर दिया गया. यह दिखाता है कि जब विचारधारा ज़हर बन जाती है, तो समाज खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है.

इन सभी घटनाओं में एक समान पैटर्न साफ दिखाई देता है. जब सत्ता या कोई विचारधारा नफरत को वैध बना देती है, तो डर, दबाव और भीड़ की मानसिकता आम इंसान को भी अपराधी बना देती है. लोग बिना सोचे-समझे किसी एक समुदाय के खिलाफ बहने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहाव उधर है.

अब सवाल यह है कि क्या हम इतिहास से कुछ सीखेंगे. क्या बीते समय की घटनाएं समाज और सत्ता को यह समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि नफरत और विभाजन का रास्ता आखिरकार किस ओर ले जाता है. क्या हम इतिहास से कुछ सीखेंगे? या फिर हर बार किसी नई विचारधारा, किसी नए नारे और किसी नए दुश्मन के साथ वही गलती दोहराई जाती रहेगी. 

क्या हर दौर में एक नया बहाना गढ़कर उसी पुराने रास्ते पर चलना हमारी नियति बन चुका है. इसी संदर्भ में यह बात भी अहम हो जाती है कि समाज की भूमिका क्या होती है, क्योंकि जब समाज चुप रहता है, सवाल नहीं उठाता और सब कुछ होते हुए देखता रहता है, तभी इतिहास खुद को दोहराता है.

About the Author
author img
Aamir Ahsan

Indian politicsnitish kumarMuslim Discriminationmuslim news

