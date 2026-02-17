Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3112879
Zee SalaamIndian Muslimचाय की टपरी का नाम बाबा शमशेर भी और कुन्दन टी स्टाल भी; फिर भी घृणा का शिकार हुए खान साहेब

चाय की टपरी का नाम बाबा शमशेर भी और कुन्दन टी स्टाल भी; फिर भी घृणा का शिकार हुए खान साहेब

Hindu Groups Remove Muslim Shop Name: उत्तर प्रदेश के हाथरस में हिंदूवादी संगठन का तांडव देखने को मिला है. जहां एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स की दुकान का नाम 'कुंदन टी स्टाल' होने पर दीपक शर्मा नाम के शख्स की अगुवाई में हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया. इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इसमें मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी हिंदू संगठनों के सामने बेबस नजर आ रहे हैं. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 17, 2026, 06:09 PM IST

Trending Photos

चाय की टपरी का नाम बाबा शमशेर भी और कुन्दन टी स्टाल भी; फिर भी घृणा का शिकार हुए खान साहेब

Hathras News: उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में लगातार मुसलमानों को गौरक्षा, धार्मिक पहचान, खान-पान, पहनावा और इबादत करने सहित अन्य बातों को लेकर दक्षिणपंथी संगठन लगातार निशाना बना रहे हैं. हालिया कुछ सालों में मुस्लिम व्यपारियों को भी हिंदूवादी संगठन धार्मिक पहचान की वजह से बहुसंख्यक समुदाय के इलाकों में घुसने नहीं दे रहे हैं. इतना ही, हिंदूवादी संगठनों के तांडव इस हदतक बढ़ गया कि विशेष तरह के नाम रखने पर भी जमकर हंगामा करते हैं और इसमें उन्हें प्रशासन का भी साथ मिलता है. 

इसी तरह का एक मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस के थाना हाथरस गेट क्षेत्र स्थित रूहेरी बाईपास से सामने आया है. जहां मुस्लिम शख्स के चाय की दुकान के नाम को देखकर एक हिंदूवादी नेता आग बबूबा हो गया. बताया जा रहा है कि इसके बाद उसने मौके पर हिंदू संगठन से जुड़े अन्य लोगों के साथ मिलकर मौके पर जमकर हंगामा किया और पीड़ित दुकानदार को धमकाया. 

हिंदूवादी संगठनों ने जबरन हटवाए मुस्लिम चाय वाले से पोस्टर
इस घटना एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें आरोपी दुकान के बैनर फाड़ रहा है. मौके पर मौजूद उत्तर प्रदेश पुलिस के दो जवान आरोपी की हां में हां मिलाते हुए बैनर हटाने के लिए दबाव बना रहे हैं. इतना ही नहीं, दोनों पुलिस वाले वीडियो बनाने वाले को रोक भी रहे हैं. हिंदूवादी नेता के उग्र रवैये को देखकर पीड़ित मुस्लिम दुकानदार दहशत में आ गया. हालांकि, दुकान के पोस्टर पर 'बाबा शमशेर' भी लिखा नजर आया. इसके बावजूद हिंदूवादी संगठन के लोग हंगामा करते नजर आए. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: खेरेश्वर धाम में हिंदूवादियों ने किया मुस्लिम दुकानदार का विरोध, पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में की कार्रवाई

बताया जा रहा है कि थाना हाथरस गेट क्षेत्र स्थित रूहेरी बाईपास के पास लंबे समय से 'कुन्दन टी स्टाल' नाम से दुकान चल रही थी. हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि इस दुकान को पहचान छिपाकर शमसेर खान चला रहे थे, जबकि दुकान का नाम हिंदू पहचान से जुड़ा हुआ बताया गया. इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्र स्वाभिमान दल नाम की संस्था का संस्थापक दीपक शर्मा अपने समर्थकों और बड़ी संख्या में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच कर हंगामा करने लगा.

 

पुलिस के सामने ही दीपक शर्मा ने हटवाए पोस्टर
इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई. हालांकि, इसके बावजूद दीपक शर्मा अपने समर्थकों के साथ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की और पुलिस के सामने ही पीड़ित बुजुर्ग शमशेर खान को धमकाता नजर आया. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और माहौल गर्म हो गया. दीपक शर्मा, पीड़ित शख्स को अपमानित करते हुए कहता है कि "अब्बा ने नाम दिया शमशेर, दुकान का नाम रखेंगे कुंदन." इसके बाद वह पुलिस के सामने ही बुजुर्ग से दुकान के पोस्टर हटाने को कहता है.

पीड़ित बुजुर्ग जब पोस्टर को हटा नहीं पाते तो, आरोपी खुद ही धारदार हथियार से पोस्टर फाड़ देता है. इस दौरान पुलिस मूकदर्शक बनी रही है और उल्टा हिंदूवादी संगठनों का समर्थन करती नजर आई. वीडियो बनाने वाले को पुलिस वाले ऐसा करने से रोकते नजर आए. हैरानी की बात यह कि भारत में किसी खास नाम (जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत या ब्रांड नाम) से दुकान चलाना अपने-आप में कानूनी अपराध नहीं है, बशर्ते वह नाम किसी कानून का उल्लंघन न करता हो. भारत के अलग-अलग कानूनों के तहत व्यवसाय को अपनी पसंद का नाम रखने की इजाजत दी गई है.

क्या 'कुंदन' खास धर्म से जुड़ा शब्द है?
'कुंदन' शब्द फारसी और हिंदी-उर्दू की साझी सांस्कृतिक शब्दावली से आया माना जाता है. इसका अर्थ खालिस, शुद्ध और परिष्कृत सोना होता है, जिसे आग में तपाकर निखारा जाता है. साहित्यिक रूप में कुंदन का इस्तेमाल किसी शख्स या चीज पवित्रता, श्रेष्ठता और बेदाग गुणवत्ता को दर्शाने के लिए भी किया जाता है. ऐसे में हिंदूवादी संगठनों का 'कुंदन' शब्द को लेकर आपत्ति जताना और इसे एक समुदाय विशेष का एकाधिकार बताना गलत है. 

यह भी पढ़ें: UP News: निजी परिसर में नमाज़ पढ़ने से क्यों रोका; बरेली DM- SP को फटकार, HC ने माँगा जवाब

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newshathras newsmuslim news

Trending news

Bangladesh news
बांग्लादेश में नई सरकार गठन; 49 मंत्रियों के साथ तारिक रहमान ने ली PM पद की शपथ
Uttar Pradesh news
चाय टपरी का नाम बाबा शमशेर और कुन्दन टी स्टाल भी; फिर भी घृणा का शिकार हुए खान साहेब
US Iran Talks
क्या बन जाएगी डील? जिनेवा में अमेरिका-ईरान न्यूक्लियर वार्ता का दूसरा दौर
Meerut News
मेरठ में 30 साल से रह रही पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज मिलने से हड़कंप
bareilly namaz
निजी परिसर में नमाज़ पढ़ने से क्यों रोका; बरेली DM- SP को फटकार, HC ने माँगा जवाब
muslim news
Sudan Civil War: मार्केट में ड्रोन अटैक से मची तबाही, 28 लोगों की मौत
Ghaziabad News
गाजियाबाद में हथौड़ों से तोड़ी गई मजार, मलबा तक उठा ले गए भक्त; वायरल वीडियो
muslim news
खेरेश्वर धाम में हिंदूवादियों ने किया मुस्लिम दुकानदार का विरोध,पुलिस ने की कार्रवाई
Ramzan 2026
UAE में दिखा रमजान का चांद, सऊदी में इंतजार, जानें भारत में कब से शुरू होगा रोज़ा?
muslim news
रोजेदार के सामने खाने-पीने वाले मुसलमान कराएं ईमान की जांच; मौलाना की नसीहत