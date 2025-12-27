Advertisement
2018 से सिर्फ 11 मॉब लिंचिंग केस? HC ने सरकारी आंकड़ों पर उठाए सवाल

Mob Lynching in UP: उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग के पेश किए गए डेटा पर हाई कोर्ट ने शक जताया है. डीजीपी के आंकड़ों के मुताबिक 2018 से अब तक मॉब लिचिंग के 11 मामले आए, वहीं बेंच ने शक जताते हुए कहा कि अक्टूबर के महीने में ही कोर्ट में 2 मॉब लिचिंग के मामले सामने आए थे.

Dec 27, 2025

Mob Lynching in UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग से जुड़े मामलों के आंकड़ों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (DGP) के जरिए पेश किए गए उस डेटा पर शक जताया, जिसमें दावा किया गया था कि साल 2018 से अब तक राज्य में मॉब लिंचिंग के केवल 11 मामले दर्ज हुए हैं.

बेंच ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और न्यायमूर्ति राजीव भारती की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह आंकड़ा प्रथम दृष्टया सही नहीं लगता. कोर्ट ने यह भी बताया कि अक्टूबर महीने में ही उसने ऐसे ही दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई की थी, जिससे डीजीपी के दावे पर सवाल खड़े होते हैं.

डीजीपी के आंकड़ों पर कोर्ट की आपत्ति

7 नवंबर को अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता (AGA) अनुराग वर्मा ने डीजीपी के हलफनामे के साथ अटैच एक चार्ट का हवाला देते हुए कहा कि अगस्त 2018 के बाद से राज्य में मॉब लिंचिंग के सिर्फ 11 मामले दर्ज हुए हैं. हालांकि, हाईकोर्ट ने इन आंकड़ों को मानने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अक्टूबर में ही उसके सामने विजिलेंटिज़्म से जुड़े दो मामले आए थे.

बेंच ने टिप्पणी की,"पिछले सात वर्षों में 11 मामले और पिछले एक महीने में इस कोर्ट के सामने आए दो मामले- यह आंकड़ा प्रथम दृष्टया सही नहीं लगता और वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता."

कोर्ट ने दिया था अखबार में प्रचार का आदेश

पिछले महीने पारित आदेश में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह उत्तर प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना, 2014 और मॉब हिंसा से संबंधित अगस्त 2018 के सरकारी आदेश (GO) का व्यापक प्रचार करे. कोर्ट ने कहा कि इन दोनों को राज्य में अंग्रेज़ी और हिंदी अखबारों के पहले पन्ने पर लगातार चार हफ्तों तक पब्लिश किया जाए.

हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि 2018 के GO की धारा 6 के अनुसार रेडियो, टीवी और अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार होना चाहिए था, लेकिन गृह विभाग के प्रमुख सचिव के हलफनामे में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ऐसा प्रचार वास्तव में किया गया या नहीं.

पीड़ितों को मिलना चाहिए मुआवज़ा

इसी को देखते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को तत्काल प्रचार के निर्देश दिए. कोर्ट ने कहा कि मॉब हिंसा के लिए सख्त कार्रवाई और पीड़ितों के मुआवजे के अधिकार की जानकारी जनता तक पहुंचना जरूरी है.

गोरक्षा के नाम पर हो रही है हिंसा

यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 के तहत दर्ज एक एफआईआर को चुनौती दी गई थी. अक्टूबर महीने में हाईकोर्ट ने 1955 अधिनियम के तहत पुलिस के जरिए मामलों को 'लापरवाही' से दर्ज किए जाने और राज्य में गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा (काउ विजिलेंटिज़्म) पर गंभीर चिंता जताई थी.

धाराएं लागू नहीं होती हैं, तो कैसे दर्ज की गई एफआईआर

कोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव और डीजीपी से अलग-अलग हलफनामा दाखिल करने को कहा था कि जब अधिनियम की धाराएं लागू ही नहीं होतीं, तब एफआईआर क्यों दर्ज की जा रही हैं.

आगे की सुनवाई में बताना होगा काम

मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होगी. उस दिन गृह विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसमें बताया जाएगा कि कोर्ट के आदेश के बाद क्या कार्रवाई की गई.

इसके साथ ही हलफनामे में यह भी बताना होगा कि अखबारों में प्रचार के बाद क्या मुआवजे के लिए कोई नए आवेदन प्राप्त हुए हैं या नहीं. राज्य सरकार को डीजीपी के चार्ट में बताए गए 11 मॉब लिंचिंग मामलों में दिए गए मुआवजे की पूरी जानकारी भी देनी होगी.

