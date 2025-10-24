NIA को झटका और नासिर को राहत, बेल याचिका पर HC ने कह डाली बड़ी बात

Delhi HC on Nasir Plea: दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया है. ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें पिटीशनर अपनी बेल के लिए अपील कर रहा था, ताकि वह अपनी सास की फातेहा में शामिल हो सके. लेकिन, उसे निचली अदालत से कोई राहत नहीं मिल रही थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में किसी के धार्मिक कर्तव्यों और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को निभाने का अधिकार भी शामिल है. न्यायमूर्ति रविंदर डोडिजा ने कहा, "संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें मानवीय सम्मान के साथ जीने और किसी के धार्मिक कर्तव्यों और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को निभाने का अधिकार शामिल है,"

जज ने ये टिप्पणी एनआईए के जरिए दर्ज यूएपीए मामले में आरोपी शाहिद नासिर को हिरासत में पैरोल देते हुए की. तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी नासिर ने अपनी दिवंगत सास की फातेहा के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तीन दिनों के भीतर पैरोल मांगी थी. निचली अदालत ने इस आधार पर उसकी याचिका खारिज कर दी कि उसकी सास की लगभग दो साल पहले मृत्यु हो गई थी और यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया था कि फातेहा समारोह में उसकी शारीरिक उपस्थिति जरूरी थी.

नासिर ने तर्क दिया कि उनके धार्मिक संस्कार और कर्तव्यों को निभाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (1) और 125 के तहत संरक्षित है. यह तर्क दिया गया कि नासिर और उसका परिवार के लोगों को इस धार्मिक कर्तव्य में भाग लेने की अनुमति न देने से उन्हें गहरा भावनात्मक आघात पहुंचेगा.

क्या है नसिर पर आरोप?

नासिर पर आरोप है कि वह ग्रैंड अलायंस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़कर उन पर संगठन के अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ मिलकर अवैध और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और भारत सरकार के खिलाफ विभाजनकारी विचारधारा का प्रचार करने के मकसद से पैसा इकट्ठा किए.