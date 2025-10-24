Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2973562
Zee SalaamIndian Muslim

NIA को झटका और नासिर को राहत, बेल याचिका पर HC ने कह डाली बड़ी बात

Delhi HC on Nasir Plea: दिल्ली हाई कोर्ट ने नासिर को बेल दे दी है, उन्होंने अपनी सास की फातिहा प्रोग्राम में शरीक होने के लिए अपील किया था. एनआईए ने उन पर यूएपीए लगाया हुआ है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 24, 2025, 01:52 PM IST

Trending Photos

NIA को झटका और नासिर को राहत, बेल याचिका पर HC ने कह डाली बड़ी बात

Delhi HC on Nasir Plea: दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया है. ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें पिटीशनर अपनी बेल के लिए अपील कर रहा था, ताकि वह अपनी सास की फातेहा में शामिल हो सके. लेकिन, उसे निचली अदालत से कोई राहत नहीं मिल रही थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में किसी के धार्मिक कर्तव्यों और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को निभाने का अधिकार भी शामिल है. न्यायमूर्ति रविंदर डोडिजा ने कहा, "संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें मानवीय सम्मान के साथ जीने और किसी के धार्मिक कर्तव्यों और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को निभाने का अधिकार शामिल है," 

जज ने ये टिप्पणी एनआईए के जरिए दर्ज यूएपीए मामले में आरोपी शाहिद नासिर को हिरासत में पैरोल देते हुए की. तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी नासिर ने अपनी दिवंगत सास की फातेहा के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तीन दिनों के भीतर पैरोल मांगी थी. निचली अदालत ने इस आधार पर उसकी याचिका खारिज कर दी कि उसकी सास की लगभग दो साल पहले मृत्यु हो गई थी और यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया था कि फातेहा समारोह में उसकी शारीरिक उपस्थिति जरूरी थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

नासिर ने तर्क दिया कि उनके धार्मिक संस्कार और कर्तव्यों को निभाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (1) और 125 के तहत संरक्षित है. यह तर्क दिया गया कि नासिर और उसका परिवार के लोगों को इस धार्मिक कर्तव्य में भाग लेने की अनुमति न देने से उन्हें गहरा भावनात्मक आघात पहुंचेगा.

क्या है नसिर पर आरोप?

नासिर पर आरोप है कि वह ग्रैंड अलायंस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़कर उन पर संगठन के अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ मिलकर अवैध और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और भारत सरकार के खिलाफ विभाजनकारी विचारधारा का प्रचार करने के मकसद से पैसा इकट्ठा किए.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

NIAmuslim newshindi news

Trending news

Moradabad
Moradabad: वर्जिनिटी टेस्ट दो, वरना मदरसे में नहीं पढ़ेगी बच्ची,पिता का गंभीर इल्जाम
AIMIM leader Waris Pathan
2% आबादी वाले बनेंगे डेप्युटी-CM और 19% मुसलमान सिर्फ वोटर; AIMIM ने उठाया सवाल
Mohammad Mustufa
पूर्व DGP मुस्तफा की बढ़ेगी मुश्किलें, बेटे की मौत की जंच अब करेगी CBI?
SC rejected nia remand
एक छोटी सी चूक NIA पर पड़ी भारी, सुप्रीम कोर्ट ने 3 UAPA लगे आरोपियों को किया रिहा
Saudi Arabia
कफाला सिस्टम खत्म करने के बाद सऊदी सरकार का एक और बड़ा फैसला; मुफ्त मिलेगा वर्क परमिट
Bangladesh news
मानवता के खिलाफ अपराध मामले में ICT सुनाएगा फैसला, शेख हसीना पर लगे हैं गंभीर आरोप
Gaza Ceasefire Update
मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ की फिलिस्तीनी उप-राष्ट्रपति से मुलाकात;इन बातों पर बनी सहमति
gyanvapi
Gyanvapi पर आज अहम सुनवाई, सीलिंग क्लॉथ पर कोर्ट सुनाएगा फैसला?
Kasganj
Kasganj में क्यों हुई दो समुदाय के बीच Firing, 5 घायल, जानें पूरा मामला?
Israel Hamas War
ठेंगे पर अमेरिक! Gaza में ऐसे सीजफायर एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ा रहा Israel