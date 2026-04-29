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मदरसों की शिकायत पर जाग जाता है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पर सोने वाला मानवाधिकार आयोग

मानवाधिकार आयोग के जरिये उत्तर प्रदेश के 588 मदरसों की ईओडब्लू से जांच कराने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस मामले की सुनवाए करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग होती है तो मानवाधिकार आयोग मौन रहता है, और अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाये मदरसों की जांच का आदेश देता है, जो बिलकुल गैर कानूनी और असंवैधानिक भी है. 

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Apr 29, 2026, 05:38 PM IST

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मदरसों की शिकायत पर जाग जाता है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पर सोने वाला मानवाधिकार आयोग

नई दिल्ली: मुल्क में मुसलमानों के मजहबी तालीम के मरकज़ यानी मदरसों के पीछे सिर्फ हुकूमत ही नहीं पड़ी है, बल्कि देश के वो अर्ध न्यायिक संस्थाएं भी मदरसों के पीछे पड़ गए हैं, जिनपर देश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ये बात खुद इलाहबाद हाईकोर्ट ने कही है, और  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को फटकार लगाई है. इस मामले में कोर्ट सरकार को भी कई बार आइना दिखा चुकी है, और कई बंद मदरसों को दुबारा खोलने का हुक्म देकर अदालत से अवाम के डगमगाते भरोसे को दुबारा बहाल कर दिया है. 

दरअसल, उत्तर प्रदेश के 588 सरकारी फंडेड मदरसों की जांच ईओडब्लू से कराए जाने के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा है कि मानवाधिकार आयोग अपना काम तो ठीक से कर नहीं पा रहा है, और मदरसों की जांच का कराए जाने का आदेश दे रहा है, जो पहली नज़र में ही गैरकानूनी और गैर संवैधानिक है. यानी ये मानवाधिकार आयोग की सुनवाई या दखल अंदाजी का मौजूं ही नहीं है.  

साथ में हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जब मुसलमानो पर भीड़ के जरिये मॉब लिंचिंग की जाती है, तो मानवाधिकार आयोग खामोशी की चादर ओढ़ लेता है. वो ही आयोग अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी निभाने के बजाय मदरसों की जांच का आदेश दे रहा है, जो सरासर नियमों के खिलाफ है. 

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इस मामले में जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच टीचर्स एसोसिएशन मदारिस यूपी के महासचिव हाजी दीवान जमा खान की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं. याचिका में मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा यूपी के 588 फंडेड मदरसों की ईओडब्लू से जांच कराए जाने के हुक्म को रद्द करने का मुतालबा किया गया है. हाईकोर्ट इससे पहले भी ईओडब्लू के जांच पर रोक लगा चुकी है. वहीं,  अब हाईकोर्ट ने इस मामले में मानवाधिकार आयोग को लेकर तल्ख टिप्पणी की है. इस मामले की अब अगली सुनवाई 11 मई 2026 को होगी. 

गौरतलब है कि बाराबंकी के रहने वाले तल्हा अंसारी ने उत्तर प्रदेश के सरकारी फंडेड मदरसों की शिकायत मानवाधिकार आयोग में की थी. इसमें मदरसों में असातज़ा की नियमों की खिलाफवर्जी करके तकर्रुरी और मदरसों के अंदर बदउन्वानी की जांच का मुतालबा किया था. इस मामले में आयोग ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए मदरसों की जांच के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया था. राज्य सरकार ने मामले को बेहद  संजीदगी से लेते हुए ईओडब्लू से जांच का आदेश दिया था. बाद में इस आदेश को मदारिस टीचर्स एसोसिएशन, यूपी ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी. 

मदरसा संचालक, वसीम अहमद कहते हैं, "मदरसों की जांच का काम सरकार या उसके किसी जांच एजेंसी का हो सकता है, लेकिन आयोग की इस मामले में कोई भूमिका ही नहीं बनती है. इसके बावजूद आयोग ने मदरसों की जांच करने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन रोज़ मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मज़ार गिराए जा रहे हैं, कब्रिस्तान कब्जाए जा रहे हैं. लेकिन मानवाधिकार आयोग इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है. 

 
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