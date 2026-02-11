व्हाट्सएप-ईमेल से तलाक का मामला पहुँचा सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कह दी ये बड़ी बात

SC on Virtual Talaq Cases: मुस्लिम पुरुषों को एकतरफा तलाक का अधिकार देने वाली तलाक-ए-हसन, तलाक ए अहसन समेत दूसरी व्यवस्थाओं के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि कुछ मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नियों को व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए "वर्चुअल तलाक" देने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए अपनी ओर से दिशा-निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर हम वर्चुअल तलाक को रोक देंगे, तो लोग हमारी निष्पक्षता पर सवाल उठाएंगे. हम आदेश जारी करने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन यह केवल दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ही किया जाएगा. ये संवेदनशील मसले हैं. सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार बेनज़ीर हीना और दूसरी महिलाओं की ओर से इस मामले से जुड़ी याचिकाएं लम्बित हैं.

आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. सभी धर्मों का सम्मान करते हुए कोर्ट को धार्मिक मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन अगर धार्मिक मान्यताएं सीधे मानवाधिकारों को प्रभावित कर रही हैं तो फिर कोर्ट को देखना होगा. बहरहाल कोर्ट ने एक मामले में याचिकाकर्ता बेनजीर हिना और उनके पति के बीच विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया. कोर्ट ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज कुरियन जोसेफ को इस मामले में मध्यस्थ नियुक्त किया.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक दूसरे मामले में अशिक्षित महिला को तलाक-ए-हसन के ज़रिए दिए तलाक पर रोक लगा दी. कोर्ट ने नोट किया कि इस केस में आरोप है कि पति ने महिला के हस्ताक्षर खाली कागज पर ले लिए और खुद अदालत में पेश नहीं हुए. हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि उसने अपने इस आदेश के ज़रिए अपने आप में तलाक-ए-हसन परंपरा को अवैध करार नहीं दिया है, लेकिन इस मामले में पति की गैरमौजूदगी और पत्नी के गंभीर आरोपों के कारण इसे रोकना जरूरी था.

कोर्ट ने कहा कि इस केस में दोनों को विवाहित माना जाएगा, जब तक पति यह साबित नहीं करते हैं कि तलाक वैध रूप से हुआ है. कोर्ट ने पुलिस को भी कहा कि उन पतियों का पता लगाकर उन्हें कोर्ट में पेश करें. कोर्ट ने एक अन्य महिला की याचिका पर भी नोटिस जारी किया, इसमें महिला को ईमेल, व्हाट्सएप और रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए तलाक दिया गया था.