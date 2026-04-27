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इजरायली कत्लेआम के बीच हिजबुल्लाह की दो टूक; बात नहीं, इन शर्तों पर रुकेगी जंग!

Hezbollah on Israel Lebanon Ceasefire: इजरायल और लेबनान के बीच बढ़ते टकराव के बीच हिजबुल्लाह प्रमुख शेख नईम कासिम ने बड़ी मांग की है. उन्होंने इजरायल के सामने सीजफायर के लिए पांच सख्त शर्तें रखीं और सीधे बातचीत से इनकार कर दिया. अंतरराष्ट्रीय दबाव और इजरायल की हठधर्मिता की वजह से दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावना फिलहाल कमजोर नजर आ रही है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 27, 2026, 06:42 PM IST

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हिज्बुल्लाह चीफ शेख नईम कासिम (फाइल फोटो)
हिज्बुल्लाह चीफ शेख नईम कासिम (फाइल फोटो)

Israel Lebanon War: इजरायल की उग्र और हिंसक नीतियों की वजह से ग़ज़ा, लेबनान और ईरान में हजारों बेगुनाहों की मौत हो गई. इजरायल की इस हिंसक नीति की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है. बीते दिनों नेतन्याहू सरकार के आदेस पर इजरायल ने लेबनान के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले कर 250 से ज्यादा बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया था. 

इसके बाद लेबनान की प्रतिरोधी संगठन हिजबुल्लाह ने हमले किए. यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने इजरालय और लेबनान से सीजफायर पर बातचीत करने के लिए दबाव बनाया ताकि बेगुनाहों के कत्लेआम को रोका जा सके. इजरायली हमलों को लेकर हिज्बुल्लाह के नए प्रमुख बयानों से हलचल मच गई है. 

हिज्बुल्लाह के नए प्रमुख शेख नईम कासिम ने साफ शब्दों में कहा है कि उनके लिए बातचीत का रास्ता बंद है, लेकिन जंग रोकने के लिए उन्होंने कुछ सख्त शर्तें जरूर सामने रख दी हैं. कासिम का यह बयान ऐसे समय आया है जब लेबनान की सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वह इजरायल के जबरन थोपी जा रही शर्तों को मानकर सीजफायर पर समझौता करे. 

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हालांकि, शेख नईम कासिम ने साफ कर दिया कि हिज्बुल्लाह इजरायल से किसी भी हालत में सीधे बात नहीं करेगा. उन्होंने इस संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि बातचीत का रास्ता उनके लिए कोई विकल्प नहीं है. इतना ही नहीं, हिजबुल्ला प्रमुख ने लेबनान की सत्ता में बैठे लोगों को भी खुली चेतावनी दी.

हिजबुल्ला प्रमुख ने कहा कि जो लोग इजरायल और अमेरिका के दबाव में आकर फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं, वे न तो देश का भला कर रहे हैं और न ही अपना. उनके इस बयान से साफ जाहिर है कि हिज्बुल्लाह नहीं चाहता कि लेबनान की सरकार बाहरी दबाव में कोई ऐसा कदम उठाए जिससे उसकी स्थिति कमजोर हो.

कासिम ने यह भी कहा कि इजरायल और अमेरिका जो उम्मीदें लेबनान की सरकार से लगा रहे हैं, उन्हें पूरा करना मुमकिन नहीं है. वहीं, सरकार की जो अपेक्षाएं इजरायल से हैं, वे भी पूरी होने वाली नहीं हैं. इस तरह उन्होंने दोनों पक्षों के बीच किसी समझौते की संभावना को लगभग नकार दिया है.

हालांकि जंग रोकने के लिए उन्होंने पांच शर्तें रखीं. पहली शर्त यह है कि इजरायल जमीन, समुद्र और हवा, तीनों दिशाओं से अपने सभी हमले पूरी तरह बंद करे. दूसरी शर्त के तहत इजरायल को उन सभी इलाकों से अपनी सेना हटानी होगी, जिन पर उसने कब्जा कर रखा है. तीसरी शर्त में उन्होंने इजरायल की जेलों में बंद कैदियों के रिहाई की मांग की है.

हिजबुल्लान चीफ शेख नईम कासिम की चौथी शर्त यह है कि जो लोग अपने घरों और शहरों को छोड़कर जाने पर मजबूर हुए हैं, उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस लौटने दिया जाए. पांचवीं और आखिरी शर्त में उन्होंने कहा कि जंग की वजह से जो तबाही हुई है, उसका दोबारा निर्माण किया जाए और प्रभावित इलाकों को फिर से बसाया जाए.

यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि हिज्बुल्लाह अपने रुख पर कायम है और किसी तरह का झुकाव दिखाने को तैयार नहीं है. दूसरी तरफ, इजरायल के लिए इन शर्तों को मानना आसान नहीं माना जा रहा. सबसे ज्यादा दबाव लेबनान की सरकार पर है, जो एक तरफ बाहरी ताकतों के दबाव का सामना कर रही है और दूसरी तरफ अंदरूनी ताकतों के रुख से जूझ रही है. इस टकराव के बीच फिलहाल किसी ठोस समाधान की उम्मीद कम ही नजर आ रही है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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