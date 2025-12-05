Hijab खीचना और थूकना, UK में ऐसी ज़िल्लत झेलती हैं मुस्लिम महिलाएं; बड़ा खुलासा

Muslim Women in UK: मुस्लिम औरतों को यूके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं को ट्रेन में हिजाब खीचना और थूकने जैसी हरकतों का भी सामना करना पड़ा है.
Muslim Women in UK: यूके में सार्वजनिक परिवहन मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना गैरमहफूज हो चुका है, यह एक नई नेशनल स्टडी से सामने आया है. सर्वे के मुताबिक 45.3 प्रतिशत मुस्लिम औरतें सफर करते वक्त खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, जो देश की सामान्य महिलाओं के मुकाबले पांच गुना से भी ज्यादा है. यह सर्वे Muslim Census और Muslims in Rail की ओर से किया गया.
रिपोर्ट बताती है कि 34.3 प्रतिशत महिलाओं को सीधे इस्लामोफोबिक या नस्लीय हमले झेलने पड़े हैं, जबकि लगभग 10 में से 7 महिलाएं अब अपने रूट, यात्रा का समय या कपड़े तक बदल देती हैं ताकि उन्हें निशाना न बनाया जाए.
फार-राइट प्रदर्शनों के दौरान हालात और खराब हो जाते हैं. 96.3 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि ऐसे समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खतरा और बढ़ जाता है. इसके बावजूद केवल 12.5 प्रतिशत मामलों की ही रिपोर्ट दर्ज होती है, क्योंकि अधिकांश महिलाओं को लगता है कि शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी.
महिलाओं के जरिए बताए गए एक्सपीरियंस बेहद डरावने हैं. कई मामलों में महिलाओं का हिजाब खींचा गया, उन पर थूका गया, उन्हें चिल्लाकर गालियां दी गईं, शारीरिक धमकी दी गई, और सिर्फ मुस्लिम दिखने पर संदिग्ध समझा गया. कई महिलाओं के लिए रोज़ाना का सफर अब जोखिम की गणना जैसा हो गया है.
स्टडी से यह भी साफ होता है कि यह केवल कुछ घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है. यूके में एंटी-मुस्लिम नफरत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और धार्मिक नफरत से जुड़े अपराधों में मुसलमान अब 44 प्रतिशत पीड़ित बन रहे हैं. रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए यह रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जहां वे हर दिन सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद रहती हैं.