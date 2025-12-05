Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3030035
Zee SalaamIndian Muslim

Hijab खीचना और थूकना, UK में ऐसी ज़िल्लत झेलती हैं मुस्लिम महिलाएं; बड़ा खुलासा

Muslim Women in UK: मुस्लिम औरतों को यूके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं को ट्रेन में हिजाब खीचना और थूकने जैसी हरकतों का भी सामना करना पड़ा है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 05, 2025, 01:39 PM IST

Trending Photos

Hijab खीचना और थूकना, UK में ऐसी ज़िल्लत झेलती हैं मुस्लिम महिलाएं; बड़ा खुलासा

Muslim Women in UK: यूके में सार्वजनिक परिवहन मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना गैरमहफूज हो चुका है, यह एक नई नेशनल स्टडी से सामने आया है. सर्वे के मुताबिक 45.3 प्रतिशत मुस्लिम औरतें सफर करते वक्त खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, जो देश की सामान्य महिलाओं के मुकाबले पांच गुना से भी ज्यादा है. यह सर्वे Muslim Census और Muslims in Rail की ओर से किया गया.

क्या कहती है रिपोर्ट

रिपोर्ट बताती है कि 34.3 प्रतिशत महिलाओं को सीधे इस्लामोफोबिक या नस्लीय हमले झेलने पड़े हैं, जबकि लगभग 10 में से 7 महिलाएं अब अपने रूट, यात्रा का समय या कपड़े तक बदल देती हैं ताकि उन्हें निशाना न बनाया जाए.

महिलाओं को पुलिस के पास जाने पर नहीं है यकीन

फार-राइट प्रदर्शनों के दौरान हालात और खराब हो जाते हैं. 96.3 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि ऐसे समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खतरा और बढ़ जाता है. इसके बावजूद केवल 12.5 प्रतिशत मामलों की ही रिपोर्ट दर्ज होती है, क्योंकि अधिकांश महिलाओं को लगता है कि शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

महिलाओं का हिजाब खीचा गया

महिलाओं के जरिए बताए गए एक्सपीरियंस बेहद डरावने हैं. कई मामलों में महिलाओं का हिजाब खींचा गया, उन पर थूका गया, उन्हें चिल्लाकर गालियां दी गईं, शारीरिक धमकी दी गई, और सिर्फ मुस्लिम दिखने पर संदिग्ध समझा गया. कई महिलाओं के लिए रोज़ाना का सफर अब जोखिम की गणना जैसा हो गया है.

लगातार बढ़ रहे हैं ऐसे मामले

स्टडी से यह भी साफ होता है कि यह केवल कुछ घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है. यूके में एंटी-मुस्लिम नफरत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और धार्मिक नफरत से जुड़े अपराधों में मुसलमान अब 44 प्रतिशत पीड़ित बन रहे हैं. रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए यह रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जहां वे हर दिन सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद रहती हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Hijabmuslim newshindi news

Trending news

Hijab
Hijab खीचना और थूकना, UK में ऐसी ज़िल्लत झेलती हैं मुस्लिम महिलाएं; बड़ा खुलासा
Hijab
Hijab खीचना और थूकना, UK में ऐसी ज़िल्लत झेलती हैं मुस्लिम महिलाएं; बड़ा खुलासा
Gaza News
फिलिस्तीनियों के जख्मों पर UAE लगा रहा मरहम,फील्ड अस्पताल में जारी है घायलों का इलाज
Waqf registration deadline
UMEED Portal पर WAQF Registration का टाइम 3 महीने बढ़ा, मुसलमानों ने ली राहत की सांस
MLA Humayun Kabir BJP relations
बाबरी मस्जिद वाले हुमायूं कबीर का BJP से रहा है खास रिश्ता; लगे गंभीर आरोप
UAPA
क्या UAPA बना सरकार का हथियार? 4 साल में 10,440 केस दर्ज, हैरान कर देगा सजा का दर
Gaza News
कौन है हमास का दुश्मन अबू शबाब, जिसकी हत्या पर फिलिस्तीनियों ने बांटी मिठाइयां
Umeed Portal
UMEED Portal पर वक्फ सम्पत्ति दर्ज करने की आज आखिरी तारीख, 70% एंट्री अभी भी बाकी
Arun Govil CCTV demand in Masjid Madarsa
मस्जिदों और मदरसों में लगाए जाएँ CCTV कैमरा, BJP सांसद अरुण गोविल ने की मांग
India-Saudi Arabia
India-Saudi Arabia के बीच दोस्ती और होगी गहरी, सरकार बना रही है खास संसदीय ग्रुप