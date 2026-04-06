राम मंदिर हॉल में मुस्लिम बेटी का निकाह! भड़के हिंदू संगठन; सुअर बारात निकालने की दी धमकी

Himachal Pradesh News: शिमला के शांत पहाड़ों के बीच हिंदूवादी संगठनों ने एक बार फिर नया वावेला खड़ा कर दिया है, जिसने धर्म, परंपरा और संवैधानिक अधिकारों को आमने-सामने ला दिया है. राम मंदिर हॉल में एक मुस्लिम परिवार के निकाह की बुकिंग ने सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है, जहां एक ओर दक्षिणपंथियों ने धमकी देना शुरू कर दिया है तो दूसरी ओर बराबरी और संविधान की दलीलें भी जोर पकड़ रही हैं.

दरअसल, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद के बाद अब हिंदूवादी संगठन की आपत्तिन के बाद नए विवाद ने जन्म ले लिया है. हिन्दू संघर्ष समिति ने सूद सभा के जरिये संचालित राम मंदिर हॉल में मुस्लिम परिवार के बुकिंग पर आपत्ति जाहिर की है. बताया जा रहा है मुस्लि समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद नासिर की बेटी का निकाह 11 अप्रैल को राम मंदिर में होना है.

मोहम्मद नासिर राजधानी शिमला के ईदगाह कॉलोनी के रहने वाले हैं. नासिर के जरिये राम मंदिर हॉल बुक करने को लेकर हिन्दू संघर्ष समिति ने सड़कों पर उतरने की धमकी दी है. इससे पहले हिन्दू संघर्ष समिति, सूद सभा शिमला को ज्ञापन सौंप चुकी है. समिति ने चेतावनी दी है कि अगर राम मंदिर हॉल में निकाह हुआ, तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा. हिन्दू संघर्ष समिति ने विरोधस्वरूप सुअरों की बारात निकालने और मुंडन तक की चेतावनी दे डाली है.

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हिन्दू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने राम मंदिर हॉल में मुस्लिम परिवार की शादी का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि मंदिर की संपत्ति पर मुस्लिम परिवार का विवाह ने कहा स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर निकाह को नहीं रोका गया तो सुअरों की बारात निकालने के साथ मुंडन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुस्लिम परिवार को अपने से जुड़े जगहों पर शादी का आयोजन करवाना चाहिए न कि मंदिर की संपत्ति पर. सूत सभा को ज्ञापन के जरिए विरोध दर्ज करवाया गया है. बावजूद इसके निकाह हुआ, तो विरोध किया जाएगा.

वहीं, सूद सभा शिमला के अध्यक्ष राजीव सूद ने कहा कि वे सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी राम मंदिर हॉल में मुस्लिम परिवारों की शादी होती रही है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि देश का संविधान और सूद सभा का संविधान धर्म के आधार पर किसी को भी नहीं रोक सकता है.

हालांकि, ज्ञापन मिलने के बाद इस संबंध में मंगलवार (7 मार्च) को बैठक बुलाई गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राम मंदिर हॉल में मदिरा और मीट के साथ मास-मच्छी खाने पर पहले से ही प्रतिबंध है. उन्होंने कहा राम मंदिर हॉल में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है. बीते पांच साल में मुस्लिम परिवारों के 15 से ज़्यादा निकाह इसी स्थान पर हो चुके हैं.

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