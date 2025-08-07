Himachal Pradesh: मामूली विवाद ने लिया सांप्रदायिक रंग, मुस्लिम मोहल्ले में डर का माहौल!
Himachal Pradesh: मामूली विवाद ने लिया सांप्रदायिक रंग, मुस्लिम मोहल्ले में डर का माहौल!

Himachal Pradesh News: हिमांचल में कसुम्पटी इलाके एक मामूली सी बात पर दो समुदायों के बीच में तनाव बढ़ गया, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की गश्त को बढ़ना पड़ गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 07, 2025, 09:07 AM IST

Himachal Pradesh News: शिमला के कसुम्पटी बाजार में बुधवार रात उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब मस्जिद के पास एक महिला को धक्का देने की घटना के बाद दो समुदाय आमने-सामने आ गए. जानकारी के मुताबिक, बाजार के पास एक भवन का डंगा गिरा और इसी दौरान पास के घर में रहने वाली एक महिला बाहर निकली। महिला का आरोप है कि तभी एक व्यक्ति ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वह सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गई.

घटना के बाद दोनों समुदायों के लोग मौके पर एकत्र हो गए और नारेबाजी और बहस शुरू हो गई. मामला बढ़ता देख कसुम्पटी और छोटा शिमला पुलिस चौकी से टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और लोगों को शांत कराया. पुलिस ने रात को हालात काबू में रखने के लिए बाजार में गश्त भी बढ़ा दी है.

पंथाघाटी वार्ड की पार्षद कुसुम ठाकुर ने बताया कि उन्हें रात करीब 9:30 बजे महिला के बेटे प्रतीक ने फोन कर घटना की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि महिला मस्जिद के पास रहती है और आरोपी शख्स दूसरे समुदाय से है. उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले भी इसी क्षेत्र में मस्जिद के पास कथित अवैध निर्माण को लेकर शिकायत हुई थी.

इस घटनाक्रम के बाद कसुम्पटी से भाजपा पार्षद रचना शर्मा भी मौके पर पहुंचीं और दोनों पक्षों से बातचीत की. उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं, पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पूछताछ की है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. फिलहाल इलाके में शांति है लेकिन एहतियातन पुलिस सतर्क बनी हुई है.

इस पूरी घटना ने मस्जिद के आसपास रहने वाले मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना जरूर पैदा की है, खासकर तब जब पुरानी शिकायतों को भी इससे जोड़ा जा रहा है. हालांकि पुलिस ने संयम और तत्परता दिखाकर तनाव को समय रहते संभाल लिया.

