संजौली मस्जिद के बाद इन मस्जिदों को ध्वस्त करने की मांग, हिंदूवादी संगठन प्रशासन को दी ये धमकी

Himachal Pradesh Masjid News: हिमाचल प्रदेश के शिमला में अभी संजौली मस्जिद का विवाद थमा नहीं है कि तीन अन्य मस्जिदों पर नया विवाद शुरू हो गया है. हिंदूवादी संगठन हिंदू रक्षा मंच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि संजौली में तीन अन्य अवैध मदरसों की जानकारी मिली है. उन्होंने प्रशासन से संबंधित मस्जिदे के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की और साथ ही प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरने की धमकी दी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 16, 2025, 02:45 PM IST

Himachal Pradesh Masjid News: शिमला की संजौली मस्जिद के बाद अब नेरवा में तीन मस्जिदों के सरकारी जमीन पर बने होने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है. हिंदू रक्षा मंच ने RTI के हवाले से दावा किया है कि शिमला जिले के नेरवा तहसील में तीन मस्जिदों का निर्माण सरकारी जमीन को अवैध रूप से कब्जा करके किया गया है. हिंद रक्षा मंच के लोगों ने इन मस्जिदों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है. 

हिंदू रक्षा मंच की ओर से यह दावा किया गया है कि एक RTI के जवाब में अधिकारियों ने खुद माना है कि रहमान नाम से दो मस्जिदें और एक बिलाल मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पर हुआ है. हिंदू रक्षा मंच के अध्यक्ष कमल गौतम ने शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिला प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है. वह इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं.

हिंदू रक्षा मंच के अध्यक्ष कमल गौतम ने कहा कि यह सब कुछ सोची-समझी साजिश के तहत हो रहा है. पहले भी सितंबर 2024 को नेरवा के स्थानीय लोगों ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया था. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जानबूझकर डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में अलग-अलग स्थानों पर सरकारी जमीन हड़प कर मस्जिदों और मजारों का निर्माण हो रहा है. उन्होंने कहा कि हिंदू रक्षा मंच को अगर दोबारा भी अवैध निर्माण के विरोध में सड़कों पर उतरना पड़ा, तो वे इसके लिए तैयार हैं.

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्मंत्री सुशील कुमार शिंदे की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है. आम तौर पर भाजपा पर आरोप लगते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में मस्जिदों, मदरसों और मजारों को टार्गेट किया जा रहा है. लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में भी मस्जिदों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से अभियान चल रहा है. हिंदूवादी संगठन लगातार मस्जिदों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समुदाय के निशाने पर है और आलोचना का सामना कर रही है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

