हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी शॉल विक्रेता से सरेआम मांगा गया देशभक्ति का सबूत, वीडियो वायरल

Kashmiri Shawl Seller Video Viral: हिमाचल प्रदेश में जम्मू और कश्मीर के एक युवा कश्मीरी मुस्लिम व्यक्ति से कुछ लोगों ने सरेआम देशभक्ति साबित करने को कहा और उसके साथ अपमानजनक बातें कीं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Himachal Pradesh News: देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की लहर जारी है. इस दौरान नफरत करने वाले लोगों की भीड़ मुसलमानों को घेरकर उन पर हमला कर रही है. हाल ही में उत्तराखंड में एक 19 साल के कश्मीरी युवक को पीटा गया. देश के कई राज्यों में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है. इन सबके बीच हिमाचल प्रदेश में जम्मू-कश्मीर के एक कश्मीरी मुस्लिम शॉल बेचने वाले से अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए कहा गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक आदमी जम्मू-कश्मीर के एक कश्मीरी नौजवान से बार-बार देशभक्ति का सबूत मांग रहा है. जवाब में नौजवान कहता है कि वह और भी ज़्यादा देशभक्त है और भारत उसके दिल में बसता है. बात यहीं खत्म नहीं होती, जब वह आदमी कहता है, "कश्मीरी आतंकवादी होते हैं," तो नौजवान बड़े सब्र से जवाब देता है कि वह इंसानियत में विश्वास करता है. नौजवान कहता है, "अगर आप कश्मीर को समझना चाहते हैं, तो कभी कश्मीर आइए और खुद सच्चाई देखिए."

आरोपियों पर कार्रवाई की मांग
यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे लोगों में गुस्सा है. सोशल मीडिया यूज़र्स ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि रोजी-रोटी कमाने की कोशिश करने वाला एक आम कश्मीरी नौजवान भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता. इससे ज़्यादा चिंता की बात और क्या हो सकती है? पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

देश में बढ़ रही है हिंसा
गौरतलब है कि हाल के सालों में देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां हिंदू संगठनों से जुड़े होने का दावा करने वाले लोग सार्वजनिक जगहों पर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार करते, उन्हें डराते-धमकाते और उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाते देखे गए हैं. कभी दुकानदारों को निशाना बनाया जाता है, कभी प्रवासी मज़दूरों को शक की नज़र से देखा जाता है और कभी-कभी उन्हें उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर भीड़ के सामने कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं.

