हालांकि, मुस्लिम समुदाय के सभ्रांत लोगों ने आम लोगों से शांति बनाए रखने और अपनी मांगों को कानून के दायरे में रहकर आगे बढ़ाने की अपील की है. उधर, पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्हें शिकायत मिल चुकी है और कथित सोशल मीडिया पोस्ट की जांच शुरू कर दी गई है. प्रशासन का कहना है कि विवादित कंटेंट की जांच की जा रही है और वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद कानून मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी.