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हिमाचल में कुरान की बेअदबी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय सड़कों पर, सख्त कार्रवाई की मांग

Quran Desecration Case in Himachal: राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद का मामला थमा नहीं है कि एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने हिमाचल प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की. आरोप है कि एक शख्स ने कुरान का पाक संदेश सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर आपत्तिजनक टिप्पणी की. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 21, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:09 PM IST
हिमाचल में कुरान की बेअदबी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय सड़कों पर, सख्त कार्रवाई की मांग
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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