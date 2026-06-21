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Himachal Pradesh News Today: हिमाचल प्रदेश की शांत वादियां एक बार फिर गर्मा गई हैं. हालिया दिनों अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्थलों और मदरसे को लेकर दक्षिणपंथी संगठन लगातार विरोध करते रहे हैं. इसी बीच हिमाचल में एक बार फिर संप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई. इसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय को लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया.
दरअसल, हिमाचल प्रदेश में पवित्र कुरआन को लेकर कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. सोशल मीडिया पर शेयर की गए कंटेंट में पवित्र कुरान के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की गईं.
बताया जा रहा है कि यह कंटेंट तेजी से सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रदेश के मुस्लिम समुदाय के लोगों में नाराजगी फैल गई, और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
इस मामले को लेकर समुदाय के लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सिरमौर जिले के पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी से मुलाकात की और उन्हें एक औपचारिक शिकायत पत्र सौंपा. शिकायत में दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है.
अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष बॉबी अहमद ने बताया कि विवाद की शुरुआत उस समय हुई, जब सोशल मीडिया पर कुरान से जुड़ा एक धार्मिक संदेश शेयर किया गया. उनके मुताबिक, उसी पोस्ट पर एक शख्स ने कथित तौर पर अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियां लिखीं.
बॉबी अहमद ने कहा, "हमने सोशल मीडिया पर कुरान का एक संदेश शेयर किया था, जिसके बाद एक शख्स ने टिप्पणी के रूप में अपमानजनक बातें लिखीं." उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो समुदाय बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर हो सकता है.
विरोध प्रदर्शन में शामिल मुस्लिम नेताओं ने कहा कि किसी भी धर्मग्रंथ का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं. मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधि ने कहा, "किसी भी पवित्र धार्मिक पुस्तक का अपमान स्वीकार्य नहीं है. हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा."
द ऑब्जर्वर पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, एक स्थानीय नेता ने कहा, "अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी भी धर्म या आस्था का अपमान करने के लिए नहीं होना चाहिए." उन्होंने कहा, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके किसी धर्म को निशाना बनाना या समाज में विभाजन पैदा करना मुनासिब नहीं है."
मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि कुरान मुसलमानों के लिए बेहद मुकद्दस और रूहानी लिहाज से काफी अहम है. ऐसे में इसके खिलाफ किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणी लोगों के बीच गहरा दुख और तनाव पैदा कर सकती है. मुस्लिम संगठनों ने मांग की है कि आरोपी की पहचान कर उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए. उनका कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यभर में बड़ा आंदोलन शुरू किया जा सकता है.
हालांकि, मुस्लिम समुदाय के सभ्रांत लोगों ने आम लोगों से शांति बनाए रखने और अपनी मांगों को कानून के दायरे में रहकर आगे बढ़ाने की अपील की है. उधर, पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्हें शिकायत मिल चुकी है और कथित सोशल मीडिया पोस्ट की जांच शुरू कर दी गई है. प्रशासन का कहना है कि विवादित कंटेंट की जांच की जा रही है और वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद कानून मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी.