Himachal में कश्मीरियों के साथ बदसलूकी; MLA फैयाज ने राज्यपाल का किया रुख

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में कश्मीरियों के साथ बदसलूकी का मामला अब राज्यपाल तक पहुंच गया है. कुपवाड़ा के विधायक फैयाज मीर इस मामले को लेकर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की थी.
Himachal News: हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी विक्रेताओं को कथित तौर पर परेशान किए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा है. घटना का वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद कुपवाड़ा के विधायक फैयाज मीर ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के सामने रखने और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.
मीर ने कहा कि यह घटना जम्मू-कश्मीर के बाहर अपनी रोज़ी-रोटी कमाने वाले लोगों की हालत को दर्शाती है. उनके अनुसार, ऑनलाइन वायरल हुए इस वीडियो ने कश्मीर में मौजूद परिवारों के बीच गहरी फिक्र और बेचैनी पैदा कर दी है. विधायक ने बताया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से बातचीत की और उन्हें कश्मीरियों द्वारा उठाई गई चिंताओं से अवगत कराया है.
मीर के मुताबिक, राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले में आवश्यक कदम उठाने के लिए पुलिस महानिदेशक और संबंधित उपायुक्त से बात करेंगे.
इससे पहले भी मीर ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया था कि कश्मीरियों को बार-बार आतंकवाद की नजर से क्यों देखा जाता है. उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से राज्य में काम करने वाले कश्मीरियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की अपील की थी.
विधायक ने उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रशासन इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करेगा ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. उन्होंने कहा कि कश्मीर से बाहर काम करने वाले लोग समान व्यवहार और सुरक्षित माहौल के हकदार हैं, और राज्य सरकार का दायित्व है कि वह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे.