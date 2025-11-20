Advertisement
Himachal में कश्मीरियों के साथ बदसलूकी; MLA फैयाज ने राज्यपाल का किया रुख

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में कश्मीरियों के साथ बदसलूकी का मामला अब राज्यपाल तक पहुंच गया है. कुपवाड़ा के विधायक फैयाज मीर इस मामले को लेकर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की थी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 20, 2025, 01:26 PM IST

हिमाचल में कश्मीरियों के साथ बदसलूकी

मीर ने कहा कि यह घटना जम्मू-कश्मीर के बाहर अपनी रोज़ी-रोटी कमाने वाले लोगों की हालत को दर्शाती है. उनके अनुसार, ऑनलाइन वायरल हुए इस वीडियो ने कश्मीर में मौजूद परिवारों के बीच गहरी फिक्र और बेचैनी पैदा कर दी है. विधायक ने बताया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से बातचीत की और उन्हें कश्मीरियों द्वारा उठाई गई चिंताओं से अवगत कराया है.

मीर के मुताबिक, राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले में आवश्यक कदम उठाने के लिए पुलिस महानिदेशक और संबंधित उपायुक्त से बात करेंगे.

इससे पहले भी मीर ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया था कि कश्मीरियों को बार-बार आतंकवाद की नजर से क्यों देखा जाता है. उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से राज्य में काम करने वाले कश्मीरियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की अपील की थी.

विधायक ने उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रशासन इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करेगा ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. उन्होंने कहा कि कश्मीर से बाहर काम करने वाले लोग समान व्यवहार और सुरक्षित माहौल के हकदार हैं, और राज्य सरकार का दायित्व है कि वह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

HimachalHimachal Pradeshmuslim news

