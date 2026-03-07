हिमाचल में मासूम से दुष्कर्म की कोशिश, हिंदू संगठन ने काटा बवाल, आरोपी गिरफ्तार

Himachal News: हिमाचल में एक नाबालिग मुस्लिम युवक पर आरोप है कि उसने 5 वर्ष की युवती की रेप करने की कोशिश की. इस घटना के बाद हिंदू संगठन के लोग आरोपी नाबालिग युवक के घर पहुंचकर तोड़फोड़ की. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और पीड़ित युवती को जांच के लिए भेजा गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Himachal News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडूता उपमंडल के कलोल में मुस्लिम समुदाय के एक नाबालिग लड़के द्वारा पांच वर्ष की बच्ची के साथ दुराचार का प्रयास करने का मामला आया है. इस घटना की जानकारी मिलने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पहुंचे, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गयए. हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने इस घटना को सांप्रदायिक रंग देते हुए विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी नाबालिग लड़क के घर के दरवाजे व शीशे तोड़े. आरोपी नाबालिग युवके घर पर तोड़फोड़ की घटना के बाद इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.
इस घटना से गुस्साए लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि आरोपी युवक को घर से बाहर निकालें, लेकिन पुलिस टीम हालत को संभालने में जुटी रही. वहीं, बेकाबू भीड़ ने युवक के घर के दरवाजे व खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले. हालात को बेकाबू देख मौके पर एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी व डीएसपी घुमारवीं विशाल वर्मा मौके पर पहुंचे और नाबालिग युवक को हिरासत में लिया गया.
अब पीड़ित बच्ची का मेडिकल करवाया जा रहा है और पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है. विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री अधिवक्ता तुषार डोगरा ने मामले की निंदा करते हुए आरोपी युवक द्वारा एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने के खिलाफ पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है. तुषार डोगरा ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर आरोपी नाबालिग युवक पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो विश्व हिन्दू परिषद व हिन्दू संगठन एकजुट होकर सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करने करेंगे.
बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है. पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. पीड़ित बच्ची और उसके माता-पिता के बयान दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है.