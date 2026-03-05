हिमाचल के नाहन में वक्फ बोर्ड की बड़ी पहल; अब जिला स्तर पर सुनी जाएंगी मुसलमानों की समस्याएं

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimहिमाचल के नाहन में वक्फ बोर्ड की बड़ी पहल; अब जिला स्तर पर सुनी जाएंगी मुसलमानों की समस्याएं

Waqf Board new office in Nahan: हिमाचल प्रदेश के नाहन में वक्फ बोर्ड का जिला कल्याण कार्यालय शुरू किया गया. उद्घाटन वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष नासिर रावत ने किया. इस कार्यालय के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को वक्फ बोर्ड की करीब 15 योजनाओं की जानकारी और सहायता जिला स्तर पर मिलेगी. यह कार्यालय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 05, 2026, 09:04 PM IST

हिमाचल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष नासिर रावत
Himachal Pradesh Waqf Board: हिमाचल प्रदेश के नाहन जिला मुख्यालय में वक्फ बोर्ड के जिला कल्याण कार्यालय का उद्घाटन किया गया. इस कार्यालय का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष नासिर रावत ने किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के खुलने से जिले में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को वक्फ बोर्डर चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा.

कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में हिमाचल वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष नासिर रावत ने बताया कि नाहन में शुरू किए गए इस जिला कल्याण कार्यालय के जरिये मुस्लिम समुदाय के लोगों को वक्फ बोर्ड की अलग-अलग योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और जरूरतमंद लोगों तक इन योजनाओं की कोशिश की जाएगी. उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की ओर से प्रदेश में अलग-अलग करीब 15 योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका मकसद समाज के जरूरतमंद और कमजोर वर्ग की मदद करना है.

नासिर रावत ने बताया कि इस नए कार्यालय के शुरू होने से लोगों को अपनी समस्याएं और जरूरतों से जुड़ी जानकारी देने के लिए अब जिला स्तर पर ही सुविधा मिल जाएगी. इससे पहले लोगों को कई बार अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब जिला मुख्यालय पर ही सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध होगा.

उन्होंने बताया कि यह जिला कल्याण कार्यालय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा. इस दौरान लोग अपनी समस्याएं, आवेदन और योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां आ सकते हैं. कार्यालय के माध्यम से लोगों को वक्फ बोर्ड की योजनाओं के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान करने की कोशिश की जाएगी.

प्रदेश अध्यक्ष नासिर रावत ने यह भी जानकारी दी कि हफ्ते में एक दिन वह खुद इस कार्यालय में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे. उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं लोगों के जरिये सामने रखी जाएंगी, उन्हें जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के माध्यम से हल करवाने की कोशिश की जाएगा. उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड और प्रदेश सरकार का खास मकसद समाज के अंतिम पायदान पर बैठे शख्स तक योजनाओं का फायदा पहुंचाना है, ताकि जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं से मदद मिल सके और उनकी जिंदगी बेहतर बनाई जा सके.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Himachal Pradesh NewsHimachal Waqf Boardmuslim news

