Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3059629
Zee SalaamIndian Muslimमुसलमानों से इतनी नफरत; अस्पताल के बेड से औरत ने की जयराम ठाकुर से संजौली मस्जिद हटाने की मांग

मुसलमानों से इतनी नफरत; अस्पताल के बेड से औरत ने की जयराम ठाकुर से संजौली मस्जिद हटाने की मांग

Shimla Hindu Woman Affected by Islamophobia: हिंदूवादी संगठनों के जरिये बोया गया सांप्रदायिक जहर का असर अब आम लोगों पर दिखाई देने लगा है. हालिया, दिनों राजधानी शिमला में एक अस्पताल में बीमार औरत ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर से संजौली मस्जिद को हटाने की मांग की. इससे मौके पर असहज स्थिति पैदा हो गई है और खुद जयराम ठाकुर अवाक रह गए. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 31, 2025, 03:46 PM IST

Trending Photos

जयराम ठाकुर से महिला ने की मस्जिद हटाने की मांग
जयराम ठाकुर से महिला ने की मस्जिद हटाने की मांग

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश का शुमार देश के सबसे खूबसूरत और शांतिप्रिय राज्यों में से एक होता है. हालांकि, हालिया दिनों में हिंदूवादी संगठनों के जरिये बोया गया जहर मुसलमानों के नासूर बन गया है. बीते दिनों कांगड़ा में कश्मीरी मुस्लिम व्यपारियों को हिंदू संगठन के लोगों ने रोक बदसलूकी की और जबरन नारे लगवाने की कोशिश की है.

वहीं, अब मुसलमानों से नफरत का एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. राजधानी शिमला में मौजूद संजौली मस्जिद को लेकर जारी विवाद के बीच एक हिंदूवादी संगठन से जुड़ी औरत ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ऐसी मांग कर दी, वह भी अवाक रह गए. औरत की मांग सुनकर जयराम ठाकुर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ जोड़कर उसको अभिवादन करते हुए आगे निकल गए. 

दरअसल, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में उस वक्त असहज स्थिति बन गई, जब एक बीमार औरत ने अस्पताल में मौजूद नेताओं के सामने मस्जिद से जुड़ा सवाल उठा दिया. यह घटना उस समय हुई, जब नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर मरीजों को फल बांटने के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वार्ड में बातचीत के दौरान एक बीमार औरत ने कहा, "एक मस्जिद तो आप हटा नहीं पा रहे हैं. हमारी बहु–बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी?" महिला की इस टिप्पणी से वहां मौजूद लोग कुछ देर के लिए चौंक गए और माहौल असहज हो गया. बताया जा रहा है कि इस सवाल पर जय राम ठाकुर कुछ पल के लिए हक्का-बक्का नजर आए.

जाते-जाते हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके लिए सब लोग लगे हुए हैं. इसके बाद वह औरत का शुक्रिया अदा करते हुए निकल गए. हालांकि, कार्यक्रम का मकसद अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर मरीजों से संवाद और फल वितरण था. अस्पताल प्रशासन और आयोजन से जुड़े लोगों ने स्थिति को संभालते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया. घटना का वीडियो या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह टिप्पणी स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है.

बता दें, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में स्थित मस्जिद को लेकर हिंदूवादी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है. समुदाय का कहना है कि मस्जिद मूल रूप से पुरानी है और हाल ही में एक शख्स की ओर से मस्जिद व जमीन से जुड़े करीब 100 साल पुराने दस्तावेज पेश किए गए हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है.

मुस्लिम पक्ष के मुताबिक, यह कहना गलत है कि मस्जिद से जुड़े कोई वैध रिकॉर्ड मौजूद नहीं हैं. उनका आरोप है कि दबाव में आकर सिर्फ मस्जिद को निशाना बनाया गया, जबकि अन्य अवैध निर्माणों पर ऐसी सख्ती नहीं दिखी. शिमला नगर निगम ने इसके कुछ हिस्सों को गिराने का आदेश दिया था, जबकि हिंदूवादी संगठनों ने हालिया दिनों मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने से रोक दिया था और पूरी मस्जिद को हटाने पर अड़ गए.

इसी दिसंबर 2025 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद ऊपरी तीन मंजिलों का ध्वस्तीकरण शुरू हुआ, जिसे हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने खुद कराया. मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वे कानून का सम्मान करते हैं और उम्मीद है कि अदालत दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कर न्यायपूर्ण फैसला देगी.

यह भी पढ़ें: असम पुलिस जागीर मिया को किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित संगठन 'इमाम महमूद काफिला' से जुड़े होने का आरोप

 

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Himachal Pradesh NewsIslamophobiasanjauli masjidmuslim news

Trending news

Himachal Pradesh News
मुस्लिम से इतनी नफरत; अस्पताल में औरत ने जयराम ठाकुर से की मस्जिद हटाने की मांग
Tripura news
असम पुलिस जागीर मिया को किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने का आरोप
Muslims in India 2025
अपने ही मुल्क में गैर जैसा सुलूक; कैसा रहा मुसलमानों के लिए जाता हुआ 2025 का साल?
CM Nitish Kumar hijab controversy
हिजाब विवाद पर नीतीश कुमार की बढ़ी मुश्किलें;3 राज्यों के बाद बंगाल में दर्ज हुआ FIR
Darul Uloom Deoband News
दारुल उलूम देवबंद का बड़ा फैसला, विदेशी छात्रों को इन क्लास में नहीं मिलेगी एडमिशन
Manickam Tagore on RSS
"RSS की नफरत सड़कों पर", गाजियाबाद तलवार कांड पर मणिकम टैगोर का तीखा हमला
yati narsinghanand controversy
बजरंग दल नहीं, आतंकवादी की तरह काम करो; नरसिंहानंद के भड़काऊ बयान पर मचा बवाल
Ajmer Dargah Ursh News
ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह में हनुमान बेनीवाल ने भेजी चादर, अमन-शांति का दिया संदेश
Assam news
असम हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साजिश केस में मुख्य आरोपी को उम्रकैद, NIA कोर्ट का फैसला
Saudi Arabia UAE Conflict
सऊदी अरब और UAE टकराव के बीच अमेरिका की एंट्री, मार्को रुबियो ने घुमाया फोन