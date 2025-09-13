असम में मुसलमानों पर कहर! हिमंता सरकार ने 39 लोगों को बांग्लादेश में धकेला
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2920446
Zee SalaamIndian Muslim

असम में मुसलमानों पर कहर! हिमंता सरकार ने 39 लोगों को बांग्लादेश में धकेला

Muslim Discrimination in Assam: असम में मुसलमानों पर जुल्म थम नहीं रहा है. हिमंता बिस्वा सरमा सरकार के जरिये हालिया दिनों बड़े पैमाने पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई की गई. वहीं, अब कथित घुसपैठ के नाम पर कई परिवारों को सरहद पर बांग्लादेश में असम पुलिस ने धकेल दिया है. इसकी जानकारी खुद सीएम हिमंता ने एक्स पर दी है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 13, 2025, 03:03 PM IST

Trending Photos

असम सरकार ने कथित घुसपैठ के नाम पर 39 लोगों को बांग्लादेश में धकेला
असम सरकार ने कथित घुसपैठ के नाम पर 39 लोगों को बांग्लादेश में धकेला

Assam News Today: असम में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही है. हालिया कुछ माह में बड़े पैमाने पर सरकार और प्रशासन ने मिलकर बेगुनाह लोगों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की, जैसे उनकी पहचान ही गुनाह हो. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद कबूल किया है कि हजारों लोगों को बिना सुनवाई, बिना इंसाफ सीमा पार धकेल दिया गया है. 

धर्म के नाम पर की जा रही यह सख्ती इंसानियत को शर्मसार कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा इसे विकास और सुरक्षा का नाम देकर अपने कठोर कदमों का जश्न मनाने में जुटे हैं. असम की धरती पर मुस्लिमों के साथ हो रही इस नाइंसाफी ने देश में इंसाफ, मानवाधिकार और कानून पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इसको लेकर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं. 

असम पुलिस ने 39 मुस्लिम परिवारों को बांग्लादेश में धकेला

इसी क्रम में असम के करीमगंज जिले से शुक्रवार (12 सितंबर) की 39 मुस्लिम परिवारों को घुसपैठिया बताते हुए सीमा पर ले जाकर बांग्लादेश में धकेल दिया गया. असम पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने खुद इसकी जानकारी दी और दावा किया कि अब तक करीब 30,000 लोगों को सीमा पार कर वापस भेजा जा चुका है. इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट कर कई बड़े दावे किये. हिमंता बिस्वा सरमा ने दावा किया कि यह सभी लोग बिना इजाजत के भारत में घुस आए थे, जिन्हें अब सख्ती के साथ वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है. उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया कि अवैध घुसपैठ के नाम पर कार्रवाई मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय पर फोकस्ड है. 

हिमंता सरकार के निशाने पर मुसलमान!

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक्स पर लिखा, "वे बिना इजाजत के घुस आए थे, हमने बिल्कुल बहुत तरीके से उन्हें वापस धकेल दिया." हिमंता बिस्वा सरमा ने आगे लिखा, "शुक्रवार को तड़के सुबह श्रीभूमि सेक्टर से 39 अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश की तरफ भेज दिया गया. हम हर अवैध घुसपैठिए का पता लगाएंगे और उन्हें उनके असली देश वापस भेज देंगे. असम तुम्हारा पनपने और आबादी बढ़ाने का ठिकाना नहीं है."

हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने बयानों से यह साफ कर दिया है कि इस तरह की कार्रवाई सिर्फ धर्म देखकर की जाएगी. वह कह चुके हैं कि बांग्ला बोलने वाले हिंदुओं को विदेशी मानने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि वे 1971 से पहले असम में आ चुके थे. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि इन्हें वापस भेजने की कोई योजना नहीं है और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कभी ऐसा नहीं कहा था. 

1,30,126 लोगों किया गया असम से बाहर

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बीते कुछ महीनों में बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोप में लगभग 1,500 लोगों को सीमा पार धकेला जा चुका है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का दावा है कि राज्य सरकार घुसपैठियों से मुक्त असम बनाने के लिए कड़ा रुख अपनाए हुए है और हर हफ्ते 35 से 140 लोगों को वापस भेजा जा रहा है. बताया जा रहा है कि अब तक कुल 1 लाख 30 हजार 126 लोगों को असम से बाहर किया जा चुका है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में  सिर्फ 466 बांग्लादेशियों को ही देश से निष्कासित किया गया है, जिन्हें बांग्लादेश ने ऑफिशियली एक्सेप्ट भी किया है.  

पुराने कानून के जरिये शिकंजा कसने की कवायद
बीजेपी की अगुवाई वाली हिमंता बिस्वा सरमा सरकार अब 1950 के कानून को लागू कर जिला कलेक्टर को महज शक की बुनियाद पर किसी भी शख्स से नागरिकता के सुबूत मांगने का अधिकार दे रही है. अगर वह शख्स संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो उसे देश से बाहर किया जा सकता है. असम सरकार की हालिया मुसलमानों के खिलाफ सुलूक और बुलडोजर कार्रवाई को देखते हुए स्थानीय मुस्लिम समुदाय में नए कानून को लेकर दहशत है. 

यह भी पढ़ें: सीएम योगी के शहर में मस्जिद इमाम से दरिंदगी! ऑटो ड्राइवर ने कुर्ता फाड़ा, FIR दर्ज

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Assam newsHimanta Biswa Sarmamuslim news

Trending news

Assam news
असम में मुसलमानों पर कहर! हिमंता सरकार ने 39 लोगों को बांग्लादेश में धकेला
Palestine news
फिलिस्तीनियों को मिलेगा आजाद देश! इजराइली के खिलाफ 142 देशों ने UN में किया वोट
UP News
सीएम योगी के शहर में मस्जिद इमाम से दरिंदगी! ऑटो ड्राइवर ने कुर्ता फाड़ा, FIR दर्ज
UP News
बिना ट्रायल जेल में बंद मुसलमानों के लिए राहत; कामिल की जमानत पर SC का बड़ा फैसला
israel news
तुर्की के हैकरों से खौफ में इजरायल; कई यहूदी मंत्रियों की खोल दी पोल!
Uttar Pradesh news
पैगंबर मुहम्मद (स.) पर विवादित पोस्ट के बाद भारी बवाल, पुलिस ने बरसाईं लाठियां
Saudi Arabia missile attack
WATCH: 'मक्का-मदीना के ऊपर मिसाइल...', सऊदी पर किसने कर दिया हमला!
ATL Company Protest
ATL कंपनी में मेवात के नौजवानों को नौकरी नहीं, नेता ने दी आंदोलन की चेतावनी
Gorakhpur News
UP: '... है, इसे मारो', ऑटो ड्राइवर और उसके साथियों ने की मस्जिद के इमाम की पिटाई
Erdogan Turkey Muslim World
अरब दुनिया का खलीफा बन जाएगा तुर्की, टकटकी लगाकर देखते रह जाएगा सऊदी
;