असम में मुसलमानों पर कहर! हिमंता सरकार ने 39 लोगों को बांग्लादेश में धकेला

Assam News Today: असम में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही है. हालिया कुछ माह में बड़े पैमाने पर सरकार और प्रशासन ने मिलकर बेगुनाह लोगों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की, जैसे उनकी पहचान ही गुनाह हो. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद कबूल किया है कि हजारों लोगों को बिना सुनवाई, बिना इंसाफ सीमा पार धकेल दिया गया है.

धर्म के नाम पर की जा रही यह सख्ती इंसानियत को शर्मसार कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा इसे विकास और सुरक्षा का नाम देकर अपने कठोर कदमों का जश्न मनाने में जुटे हैं. असम की धरती पर मुस्लिमों के साथ हो रही इस नाइंसाफी ने देश में इंसाफ, मानवाधिकार और कानून पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इसको लेकर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं.

असम पुलिस ने 39 मुस्लिम परिवारों को बांग्लादेश में धकेला

इसी क्रम में असम के करीमगंज जिले से शुक्रवार (12 सितंबर) की 39 मुस्लिम परिवारों को घुसपैठिया बताते हुए सीमा पर ले जाकर बांग्लादेश में धकेल दिया गया. असम पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने खुद इसकी जानकारी दी और दावा किया कि अब तक करीब 30,000 लोगों को सीमा पार कर वापस भेजा जा चुका है. इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं.

They entered without permission,❌ we Pushed Back with precision ✅ In the wee hours, 39 illegal infiltrators PUSHED BACK from Sribhumi sector back to Bangladesh. We will hunt down every illegal infiltrator and send them back to their origins. Assam is NOT your breeding ground. pic.twitter.com/Mxr6PptvZT — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 12, 2025

हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट कर कई बड़े दावे किये. हिमंता बिस्वा सरमा ने दावा किया कि यह सभी लोग बिना इजाजत के भारत में घुस आए थे, जिन्हें अब सख्ती के साथ वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है. उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया कि अवैध घुसपैठ के नाम पर कार्रवाई मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय पर फोकस्ड है.

हिमंता सरकार के निशाने पर मुसलमान!

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक्स पर लिखा, "वे बिना इजाजत के घुस आए थे, हमने बिल्कुल बहुत तरीके से उन्हें वापस धकेल दिया." हिमंता बिस्वा सरमा ने आगे लिखा, "शुक्रवार को तड़के सुबह श्रीभूमि सेक्टर से 39 अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश की तरफ भेज दिया गया. हम हर अवैध घुसपैठिए का पता लगाएंगे और उन्हें उनके असली देश वापस भेज देंगे. असम तुम्हारा पनपने और आबादी बढ़ाने का ठिकाना नहीं है."

हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने बयानों से यह साफ कर दिया है कि इस तरह की कार्रवाई सिर्फ धर्म देखकर की जाएगी. वह कह चुके हैं कि बांग्ला बोलने वाले हिंदुओं को विदेशी मानने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि वे 1971 से पहले असम में आ चुके थे. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि इन्हें वापस भेजने की कोई योजना नहीं है और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कभी ऐसा नहीं कहा था.

1,30,126 लोगों किया गया असम से बाहर

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बीते कुछ महीनों में बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोप में लगभग 1,500 लोगों को सीमा पार धकेला जा चुका है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का दावा है कि राज्य सरकार घुसपैठियों से मुक्त असम बनाने के लिए कड़ा रुख अपनाए हुए है और हर हफ्ते 35 से 140 लोगों को वापस भेजा जा रहा है. बताया जा रहा है कि अब तक कुल 1 लाख 30 हजार 126 लोगों को असम से बाहर किया जा चुका है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 466 बांग्लादेशियों को ही देश से निष्कासित किया गया है, जिन्हें बांग्लादेश ने ऑफिशियली एक्सेप्ट भी किया है.

पुराने कानून के जरिये शिकंजा कसने की कवायद

बीजेपी की अगुवाई वाली हिमंता बिस्वा सरमा सरकार अब 1950 के कानून को लागू कर जिला कलेक्टर को महज शक की बुनियाद पर किसी भी शख्स से नागरिकता के सुबूत मांगने का अधिकार दे रही है. अगर वह शख्स संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो उसे देश से बाहर किया जा सकता है. असम सरकार की हालिया मुसलमानों के खिलाफ सुलूक और बुलडोजर कार्रवाई को देखते हुए स्थानीय मुस्लिम समुदाय में नए कानून को लेकर दहशत है.

