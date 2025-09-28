कलकत्ता HC के आदेश से हिमंता बिस्वा सरमा ने नहीं लिया सबक; 24 लोगों को बांग्लादेश धकेला

Assam News Today: बीते दिनों कोलकाता हाईकोर्ट ने बीरभूम जिले के सोनाली बीबी, स्वीटी बीबी और उनके परिवार को जबरन बांग्लादेश भेजने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया. इतना ही नहीं कोर्ट ने उन्हें चार हफ्ते में वापस लाने के आदेश दिए हैं. केंद्र सरकार के इस फैसले पर हाईकोर्ट ने कई अहम टिप्पणी की. हालांकि, कोर्ट और कानून को दरकिनार कर असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार लगातार कथित घुसपैठ के नाम पर भारतीय मुसलमानों को सरहद पार धकेल रही है.

शनिवार (27 नवंबर) को 24 लोगों को असम सरकार ने बांग्लादेश भेज दिया है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि कछार जिले में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में 24 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और उन्हें तुरंत पड़ोसी देश वापस भेज दिया गया. हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम में घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें वापस भेजना लगातार जारी रहेगा.

घर लौट जा परदेसी, तेरा देश तुझे पुकारे रे। Add Zee News as a Preferred Source Assam is always at the service of lost travellers who mistake our State for their own and send them back promptly to their motherland Bangladesh.@cacharpolice apprehended 24 illegal settlers and PUSHED them BACK. Adios lost… pic.twitter.com/OEyG7RBM4X — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 27, 2025

सरमा ने शनिवार रात अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट में लिखा, "असम हमेशा उन भटके हुए यात्रियों की सेवा में तत्पर रहता है, जो हमारे राज्य को अपना समझने की भूल करते हैं. हम उन्हें तुरंत उनकी मातृभूमि बांग्लादेश वापस भेज देंगे." सरमा ने एक हिंदी गीत की लाइन भी शेयर की, "घर लौट जा परदेसी, तेरा देश तुझे पुकारे रे." इसके साथ ही उन्होंने लिखा, "गुमशुदा यात्रियों, अलविदा."

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि हाल के महीनों में लगभग 500 कथित अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम से वापस भेजा जा चुका है. सरमा ने दावा किया कि राज्य सरकार घुसपैठ मुक्त असम के लिए प्रतिबद्ध है और हर सप्ताह कम से कम 35 से 40 लोगों को वापस भेजा जा रहा है.

साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पिछले वर्ष पड़ोसी देश में अशांति शुरू होने के बाद पूर्वोत्तर में भारत-बांग्लादेश सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी है। असम सरकार की यह कार्रवाई राज्य में अवैध घुसपैठ रोकने और सीमा सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में एक सख्त कदम मानी जा रही है.

मीडिया में छपी अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक, सितंबर माह तक बांग्लादेशी घुसपैठिया के नाम पर 30 हजार से ज्यादा लोगों को सरहद पार पुशबैक करने का मामला सामने आया है. सितंबर में अब तक असम सरकार तीन बार में 68 लोगों को सरहद पार भेज दिया गया, जिसमें आज के आंकड़े शामिल नहीं है. सीएम सरमा कई बार अपने बयानों में मुसलमानों को टार्गेट करने की बात दोहरा चुके हैं और अक्सर महज शक की बुनियाद नो मेंस लैंड में पुशबैक करने को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं.

