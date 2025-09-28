Advertisement
Zee Salaam

कलकत्ता HC के आदेश से हिमंता बिस्वा सरमा ने नहीं लिया सबक; 24 लोगों को बांग्लादेश धकेला

Bangladeshi Infiltration in Assam: असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार लगातार बांग्ला बोलने वालों मुसलमानों पर कार्रवाई कर रही है. बीते दिनों बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब हर रोज महज शक के आधार पर मुस्लिम परिवारों को 'नो मेंस लैंड' में धकेल रही है. हालांकि, बीते दिनों दिल्ली से 6 लोगों को बांग्लादेश भेजने पर केंद्र सरकार को कोलकात हाईकोर्ट ने आड़े हाथों लिया था. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 28, 2025, 04:22 PM IST

बीजेपी सरकार ने 24 परिवारों को सरहद पार धकेला
बीजेपी सरकार ने 24 परिवारों को सरहद पार धकेला

Assam News Today: बीते दिनों कोलकाता हाईकोर्ट ने बीरभूम जिले के सोनाली बीबी, स्वीटी बीबी और उनके परिवार को जबरन बांग्लादेश भेजने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया. इतना ही नहीं कोर्ट ने उन्हें चार हफ्ते में वापस लाने के आदेश दिए हैं. केंद्र सरकार के इस फैसले पर हाईकोर्ट ने कई अहम टिप्पणी की. हालांकि, कोर्ट और कानून को दरकिनार कर असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार लगातार कथित घुसपैठ के नाम पर भारतीय मुसलमानों को सरहद पार धकेल रही है. 

शनिवार (27 नवंबर) को 24 लोगों को असम सरकार ने बांग्लादेश भेज दिया है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि कछार जिले में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में 24 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और उन्हें तुरंत पड़ोसी देश वापस भेज दिया गया. हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम में घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें वापस भेजना लगातार जारी रहेगा.

सरमा ने शनिवार रात अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट में लिखा, "असम हमेशा उन भटके हुए यात्रियों की सेवा में तत्पर रहता है, जो हमारे राज्य को अपना समझने की भूल करते हैं. हम उन्हें तुरंत उनकी मातृभूमि बांग्लादेश वापस भेज देंगे." सरमा ने एक हिंदी गीत की लाइन भी शेयर की, "घर लौट जा परदेसी, तेरा देश तुझे पुकारे रे." इसके साथ ही उन्होंने लिखा, "गुमशुदा यात्रियों, अलविदा."

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि हाल के महीनों में लगभग 500 कथित अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम से वापस भेजा जा चुका है. सरमा ने दावा किया कि राज्य सरकार घुसपैठ मुक्त असम के लिए प्रतिबद्ध है और हर सप्ताह कम से कम 35 से 40 लोगों को वापस भेजा जा रहा है. 

साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पिछले वर्ष पड़ोसी देश में अशांति शुरू होने के बाद पूर्वोत्तर में भारत-बांग्लादेश सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी है। असम सरकार की यह कार्रवाई राज्य में अवैध घुसपैठ रोकने और सीमा सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में एक सख्त कदम मानी जा रही है.

मीडिया में छपी अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक, सितंबर माह तक बांग्लादेशी घुसपैठिया के नाम पर 30 हजार से ज्यादा लोगों को सरहद पार पुशबैक करने का मामला सामने आया है. सितंबर में अब तक असम सरकार तीन बार में 68 लोगों को सरहद पार भेज दिया गया, जिसमें आज के आंकड़े शामिल नहीं है. सीएम सरमा कई बार अपने बयानों में मुसलमानों को टार्गेट करने की बात दोहरा चुके हैं और अक्सर महज शक की बुनियाद नो मेंस लैंड में पुशबैक करने को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं. 

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Assam newsHimanta Biswa Sarmamuslim news

;