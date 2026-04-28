Gujarat: एक भी हिंदू वोटर नहीं, फिर भी जीतीं अपेक्षा सोनी; मुस्लिम समुदाय ने दिया भरपूर समर्थन

Gujarat News Today: जब समाज में एकता और भरोसा सबसे ऊपर होता है, तो पहचान की दीवारें अपने आप टूट जाती हैं. गुजरात के गोधरा से आई एक खबर ने यही साबित किया है, जहां हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए लोगों ने ऐसा फैसला लिया, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है.

गुजरात के गोधरा शहर में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मुस्लिम बहुल इलाके से किसी हिंदू महिला उम्मीदवार ने जीत हासिल की है. वार्ड नंबर 7, जिसे पूरी तरह मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है और जहां एक भी हिंदू वोटर नहीं है, वहीं से सोनी समाज की उम्मीदवार अपेक्षा सोनी ने चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया.

गोधरा का नाम लंबे समय तक सांप्रदायिक तनाव और दंगों से जुड़ा रहा है. आजादी के बाद से यहां कई बार हिंसा की घटनाएं हुईं, जो साल 2002 तक अलग-अलग दौर में सामने आती रहीं. इस दंगे में हजारों लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान हैं. ऐसे शहर में इस तरह का चुनावी नतीजा लोगों को एक नई दिशा और सकारात्मक संदेश देता है. इस रिजल्ट को देखकर सियासी विश्लेषक हैं.

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अपनी जीत के बाद अपेक्षा सोनी ने कहा कि गोधरा में पहले कई बार दंगे हुए, लेकिन इस बार मुस्लिम समाज ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें जिताया. उन्होंने इसे कौमी एकता की मजबूत मिसाल बताया. उनका कहना था कि यह सिर्फ उनकी जीत नहीं, बल्कि आपसी भरोसा और भाईचारे की जीत है.

अपेक्षा सोनी ने आगे भरोसा दिलाया कि जिन लोगों ने उन पर भरोसा जताया है, उनके इलाके की परेशानी को प्राथमिकता के साथ हल करना उनकी जिम्मेदारी होगी. उन्होंने कहा कि वह बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए काम करेंगी और क्षेत्र के तरक्की को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगी.

यह जीत इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि जिस इलाके में उन्होंने चुनाव लड़ा, वहां उनके अपने समुदाय का एक भी मतदाता नहीं था. इसके बावजूद मुस्लिम समाज ने उन्हें समर्थन देकर यह दिखाया कि विकास और भरोसा जाति या धर्म से ऊपर होता है. गोधरा में करीब 13 हजार 978 वोटर्स हैं, इनमें से 100 फीसदी वोटर्स मुस्लिम समुदाय से हैं.